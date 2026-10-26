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Bicarbonato e vinagre para limpar ralos: método seguro para tubulações de plástico

Casa & Imóveis

Acúmulo de gordura, resíduos de comida e cabelo nas pias da cozinha e do banheiro é a causa comum da lentidão na descida da água e do mau cheiro. Especialistas do programa de gestão de resíduos do Condado de King, nos Estados Unidos, indicam um método de limpeza que utiliza ingredientes domésticos comuns para evitar o uso de produtos químicos agressivos.

Прочистка засора кипятком
Photo: Мария Круглова is licensed under public domain
Прочистка засора кипятком

Componentes e preparação

A recomendação envolve a aplicação sequencial de três substâncias: meia xícara de bicarbonato de sódio, meia xícara de vinagre branco e água muito quente para a etapa final. Antes de iniciar, é necessário remover manualmente os resíduos visíveis, como fios de cabelo ou pedaços de alimentos, diretamente da peneira da descarga.

A ação começa com a inserção do bicarbonato de sódio no ralo. Em seguida, o vinagre deve ser despejado lentamente sobre o pó. O encontro entre a base alcalina do bicarbonato e a acidez do vinagre gera uma reação efervescente. A recomendação é aguardar alguns minutos para que essa agitação ajude a soltar a sujeira aderida às paredes do cano.

Limpeza e segurança do material

Após o tempo de espera, despeje a água muito quente para enxaguar o cano e remover os resíduos amolecidos. Se a vazão continuar lenta, a sequência pode ser repetida uma vez.

Mecanicamente, o bicarbonato atua na desagregação de depósitos orgânicos e gordurosos, enquanto a acidez do vinagre ajuda a dissolver o acúmulo de minerais e calcificação típica das tubulações. O borbulhamento resultante da reação física ajuda a desprendar a obstrução. Diferente dos desentupidores comerciais fortes, essa combinação é considerada segura para tubulações de plástico modernas, desde que utilizada para remoção de sujeira e não como substituto para desinfecção ou reparo estrutural. É importante verificar a velocidade da descarga após o procedimento para confirmar se a obstrução foi resolvida.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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