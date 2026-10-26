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Água do chuveiro: os perigos dos minerais acumulados que você nem suspeitava

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Quando o fluxo de água do chuveiro torna-se irregular ou fraco, a causa geralmente não está na tubulação, mas no acúmulo de depósitos minerais nos orifícios do espalhador. Sais de cálcio e magnésio, presentes na água, cristalizam-se e obstruem a saída do fluxo, comprometendo a pressão e a direção dos jatos.

Душевая лейка с водой
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A química da remoção: por que evitar soluções alcalinas

A tentativa de limpar o chuveiro com sabão ou bicarbonato de sódio é ineficaz para este problema específico. Enquanto agentes alcalinos removem gorduras, eles não reagem com o carbonato de cálcio. Para dissolver a camada mineral (o calcário), são necessários agentes ácidos. Estudos, como os conduzidos por químicos da Universidade de Missouri, confirmam que apenas a acidez consegue quebrar a estrutura química do mineral para liberá-lo da superfície.

Procedimento de limpeza e conservação

O ácido cítrico é a alternativa mais segura e eficiente para a remoção do calcário, desde que a aplicação siga a lógica do material e do tempo de exposição para evitar danos permanentes.

Preparação e Aplicação: Dilua o ácido cítrico em água seguindo rigorosamente a proporção indicada pelo fabricante. Se o espalhador for removível, submerja-o completamente na solução. Caso seja fixo, aplique o líquido sobre os bicos, respeitando o tempo de ação descrito na embalagem.

Risco de Danos: O tempo de exposição é crítico. Exceder o período recomendado pode corroer o revestimento decorativo do metal ou do plástico. A remoção final dos resíduos deve ser feita com escovas macias. É proibido o uso de agulhas, alfinetes ou abrasivos rígidos, pois estes danificam a geometria dos orifícios, tornando o fluxo de água permanentemente irregular.

Finalização: Enxágue abundantemente com água corrente para eliminar qualquer resíduo químico antes do uso.

Limites de segurança e contraindicações

Antes de iniciar, consulte o manual do fabricante para verificar a compatibilidade do acabamento com substâncias ácidas. Se houver perda de brilho ou alteração na cor do material durante o processo, interrompa a ação e enxágue imediatamente.

Sob nenhuma circunstância misture ácido cítrico com alvejantes clorados. A interação entre esses componentes gera uma reação química que produz gases tóxicos, representando risco grave à saúde.

A desobstrução química restaura a funcionalidade do equipamento sem a necessidade de substituição de peças. Se a pressão não for normalizada após a limpeza do espalhador, a obstrução pode estar localizada nos componentes internos do misturador, exigindo a intervenção de um profissional.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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