Solução prática: transforme uma barrila em um estoque de lenha funcional

Para quem passa apenas fins de semana no chalé, a busca constante por lenha seca para a lareira ou o forno de banho representa um atrito repetitivo. A solução, muitas vezes, não está em criar novo espaço, mas em reorganizar o que já existe de forma mais funcional. Uma antiga barrila metálica de 200 litros, adaptada horizontalmente, oferece um volume suficiente para estocar lenha preparada, reduzindo a necessidade de deslocamento até a pilha principal.

Photo: Pravda.Ru by Ирина Колесникова is licensed under publiс domain Восстановление старой бочки

Volume e segurança no armazenamento

Escolher o recipiente certo começa pela análise do volume e da segurança. A barrila padrão, com cerca de 85 a 90 cm de altura e 60 cm de diâmetro, acomoda lenhas de 30 a 40 cm quando posicionada deitada. Essa proporção é prática para o uso doméstico imediato. Contudo, há uma restrição técnica inegociável: apenas recipientes que armazenaram substâncias inertes devem ser utilizados. Barris que guardaram combustíveis, solventes ou produtos químicos apresentam risco real, pois resíduos voláteis podem se tornar perigosos durante o corte ou o aquecimento do metal. O critério aqui é a utilidade segura, não a estética.

Estabilidade e acesso

O principal obstáculo mecânico de uma barrila cilíndrica é a instabilidade. Para resolver isso, uma base de madeira com duas travessas paralelas e suportes laterais fixa o corpo do cilindro. Após o encaixe, cintas metálicas ou abraçadeiras garantem que a estrutura não se mova. A instalação deve ocorrer sobre uma superfície firme e nivelada, evitando o contato direto com a terra úmida.

O acesso ao conteúdo é facilitado pela porta de grade. Se a extremidade da barrila for removível, ela serve de moldura para uma tela metálica rígida, montada com dobradiças e trava. Essa configuração permite retirar a lenha sem empilhar ou desorganizar o estoque, mantendo a circulação de ar. Caso se prefira uma porta sólida, é obrigatório criar furos de ventilação e protegê-los contra a chuva, já que o fechamento total gera umidade interna.

Prevenção à umidade

O metal tende a condensar água com variações de temperatura, tornando a hermeticidade a inimiga principal da madeira estocada. Para evitar o apodrecimento, a estrutura precisa respirar. Isso exige uma porta de grade, aberturas de ventilação na parte superior e furos de drenagem na base para qualquer acúmulo de água escorrer. Internamente, uma ripa de madeira no fundo cria um espaço de ar, impedindo que a lenha toque o metal frio e molhado. A carga não deve ser compactada; o espaço entre os troncos permite a circulação necessária para manter a madeira seca. Posicionar a barrila sob uma cobertura ou contra a parede de um prédio utilitário protege o estoque da neve e da chuva direta, garantindo que o material esteja sempre pronto para uso.