Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Mitos sobre câmbios alemães: a verdade oculta sobre a durabilidade que supera os 300 mil quilômetros
O que 'zero' realmente significa: nova pesquisa revela a verdade sobre PFAS na água
Sibirsk: a capital regional projetada para deslocar o eixo demográfico russo para a Sibéria
Zeekr 8X chega ao mercado russo: crossover híbrido de luxo desafia BMW X5 e Mercedes-Benz GLE
BYD reduz preço do Seagull para US$ 9.800 e inclui sistema DiPilot 300
Pixie ou bob: a escolha que pode comprometer sua aparência!
Erosão na costa de Kaliningrado acelera em trechos onde barreiras artificiais bloqueiam o fluxo de areia
O fim das barreiras: X-59 da NASA atinge novos patamares nos céus
A escassez de nozes e frutas silvestres transformou o verão de 2026 em uma barreira física para turistas na Sibéria

Tapetes de banheiro na máquina de lavar: o risco real da base de borracha

Casa & Imóveis

A máquina de lavar é um ativo essencial na rotina doméstica, mas a escolha inadequada das peças para lavagem pode comprometer seu funcionamento. Entre os itens mais problemáticos estão os tapetes de banheiro: sua composição e a retenção de água criam riscos mecânicos que a maioria dos usuários não considera antes de ativá-la.

Барабан стиральной машины
Photo: Pravda.Ru by Виталий Шестаков is licensed under publiс domain
Барабан стиральной машины

O mecanismo do dano

A fragilidade do equipamento não depende do tamanho do tecido, mas das suas propriedades físicas quando saturados. Dois fenômenos técnicos explicam a falha.

O primeiro é o desequilíbrio dinâmico. Muitos tapetes absorvem grandes volumes de água, aumentando significativamente seu peso próprio. Durante a fase de centrifugação, em rotações altas (entre 1000 e 1200 rpm), o item tende a se compactar em um bloco denso e irregular. Isso desloca o centro de gravidade do tambor, gerando vibrações intensas e impactos repetitivos contra a estrutura da máquina. Essa sobrecarga acelerada desgasta os amortecedores e os rolamentos, componentes caros de substituição.

O segundo risco é a contaminação do sistema de drenagem. Tapetes com base de borracha ou silicone sofrem degradação sob o atrito mecânico e a ação dos detergentes. Fragmentos de polímero se destacam da estrutura e flutuam no fluxo de água, obstruindo o filtro e as tubulações. Essa obstrução pode levar ao superaquecimento ou à queima da bomba de esgoto. O mesmo princípio se aplica a tapetes de pelo longo, cujas fibras soltas se acumulam nos componentes internos durante o ciclo.

Protocolo de limpeza seguro

A preservação da máquina exige uma análise prévia do material e do estado da peça. Antes de qualquer ação, verifique a etiqueta de cuidados.

Se o fabricante proíbe a lavagem industrial ou se a etiqueta estiver ausente, o risco de dano prevalece sobre a conveniência. Caso a lavagem seja permitida, respeite estritamente as limitações de temperatura e rotação de torcedura indicadas no símbolo.

A avaliação física da base é determinante. Se a camada de borracha estiver trincada, esfarelando ou descolando, a lavagem em máquina é contraindicada, mesmo em modo delicado. Os micropartículas liberadas durante o agitação não serão retidas pelo filtro e causarão danos ao bombeamento.

Nesses casos, a limpeza manual é a única via segura para manter a higiene sem expor a técnica a riscos estruturais. O processo requer paciência, mas elimina a variável de impacto mecânico:

  • Prepare uma bacia com água morna e um detergente neutro suave.
  • Utilize uma escova de cerdas médias para remover a sujidade aderida à superfície e à base, sem forçar o material.
  • Enxágue abundantemente até remover todo o resíduo do agente de limpeza.
  • Estenda a peça em local arejado, evitando a secagem em alta temperatura direta, que pode deformar a base.

Essa abordagem preventiva protege tanto a integridade do tecido quanto a durabilidade dos componentes internos da máquina de lavar, evitando custos de reparo desnecessários.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Chery revela Tiggo X7 e Tiggo 7 atualizado com foco em tecnologia de condução autônoma
Carros
Chery revela Tiggo X7 e Tiggo 7 atualizado com foco em tecnologia de condução autônoma
Como a escolha da tensão da mini-band influencia a técnica em treinos de pernas e glúteos
Fitness
Como a escolha da tensão da mini-band influencia a técnica em treinos de pernas e glúteos
Mais populares
Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência

A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.

Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Manicure de Selena Gomez: a intervenção que desafia a resistência das unhas naturais
Transporte inédito de 43 mil toneladas de combustível russo: consequências para o mercado americano Olesya Kireeva Rússia, EUA e China: a cúpula poderá modificar o futuro geopolítico Dmitriy Sokolov Atividades sociais: o segredo para preservar a clareza mental na terceira idade Evgenia Rumyantseva
Como a escolha da tensão da mini-band influencia a técnica em treinos de pernas e glúteos
Portugal investe em alta tecnologia militar mas enfrenta declínio crítico de efetivos
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
últimos materiais
Mitos sobre câmbios alemães: a verdade oculta sobre a durabilidade que supera os 300 mil quilômetros
O que 'zero' realmente significa: nova pesquisa revela a verdade sobre PFAS na água
Transporte inédito de 43 mil toneladas de combustível russo: consequências para o mercado americano
Sibirsk: a capital regional projetada para deslocar o eixo demográfico russo para a Sibéria
Zeekr 8X chega ao mercado russo: crossover híbrido de luxo desafia BMW X5 e Mercedes-Benz GLE
BYD reduz preço do Seagull para US$ 9.800 e inclui sistema DiPilot 300
Tapetes de banheiro na máquina de lavar: o risco real da base de borracha
Pixie ou bob: a escolha que pode comprometer sua aparência!
Erosão na costa de Kaliningrado acelera em trechos onde barreiras artificiais bloqueiam o fluxo de areia
O fim das barreiras: X-59 da NASA atinge novos patamares nos céus
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.