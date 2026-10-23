Banheiro sujo? A verdade sobre a cor do rejunte que ninguém conta

O escurecimento do rejunte entre os azulejos do banheiro é um processo decorrente da porosidade do material. Por ser permeável, o rejunte absorve umidade, resíduos de sabão e gordura corporal, que penetram na estrutura e acumulam sujidades que a limpeza superficial com pano não consegue remover.
Para recuperar a tonalidade original do rejunte, a combinação de bicarbonato de sódio com peróxido de hidrogênio (água oxigenada a 3%) atua de forma complementar. O bicarbonato funciona como um abrasivo suave, cujas partículas penetram nos poros para desprender a sujeira incrustada sem riscar a cerâmica. Simultaneamente, o peróxido de hidrogênio atua como agente oxidante, degradando resíduos orgânicos e neutralizando esporos de mofo, o que promove o clareamento de manchas escuras.
A preparação consiste em misturar de duas a três colheres de sopa de bicarbonato de sódio com uma colher de sopa de peróxido de hidrogênio a 3%, até obter a consistência de uma pasta densa.
O processo deve seguir estas etapas:
A eficácia do método depende da escolha correta dos agentes. Não se deve misturar bicarbonato com vinagre para combater mofo, pois a reação química entre a base e o ácido neutraliza as propriedades de ambos, anulando a eficiência da limpeza.
Há um risco específico quanto à cor do material: devido ao efeito branqueador do peróxido de hidrogênio, este método é indicado apenas para rejuntes brancos ou claros. Em rejuntes coloridos, o uso de água oxigenada pode alterar a pigmentação; nesses casos, recomenda-se substituir o peróxido por água comum na mistura com o bicarbonato.
A reincidência de manchas escuras está ligada à umidade excessiva. Para manter a conservação, é necessário controlar a circulação de ar mantendo a porta do banheiro aberta e ventilando o ambiente após o banho. A secagem dos rejuntes com pano seco e a realização de uma limpeza preventiva com solução de bicarbonato mensalmente evitam a recolonização por fungos.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.