Banheiro sujo? A verdade sobre a cor do rejunte que ninguém conta

O escurecimento do rejunte entre os azulejos do banheiro é um processo decorrente da porosidade do material. Por ser permeável, o rejunte absorve umidade, resíduos de sabão e gordura corporal, que penetram na estrutura e acumulam sujidades que a limpeza superficial com pano não consegue remover.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Очистка затирки в ванной

Ação química e mecânica na limpeza

Para recuperar a tonalidade original do rejunte, a combinação de bicarbonato de sódio com peróxido de hidrogênio (água oxigenada a 3%) atua de forma complementar. O bicarbonato funciona como um abrasivo suave, cujas partículas penetram nos poros para desprender a sujeira incrustada sem riscar a cerâmica. Simultaneamente, o peróxido de hidrogênio atua como agente oxidante, degradando resíduos orgânicos e neutralizando esporos de mofo, o que promove o clareamento de manchas escuras.

Procedimento de aplicação

A preparação consiste em misturar de duas a três colheres de sopa de bicarbonato de sódio com uma colher de sopa de peróxido de hidrogênio a 3%, até obter a consistência de uma pasta densa.

O processo deve seguir estas etapas:

Aplicação: Com uma escova de dentes velha ou escova de cerdas firmes, aplique a pasta sobre o rejunte, pressionando-a nas áreas escurecidas.

Com uma escova de dentes velha ou escova de cerdas firmes, aplique a pasta sobre o rejunte, pressionando-a nas áreas escurecidas. Tempo de ação: Deixe a mistura agir de 5 a 15 minutos. Em casos de sujeira antiga, o tempo pode ser prolongado, evitando-se que a pasta seque completamente.

Deixe a mistura agir de 5 a 15 minutos. Em casos de sujeira antiga, o tempo pode ser prolongado, evitando-se que a pasta seque completamente. Remoção: Esfregue a escova ao longo do rejunte para levantar a sujeira amolecida.

Esfregue a escova ao longo do rejunte para levantar a sujeira amolecida. Finalização: Enxágue abundantemente com água morna e seque a superfície.

Limitações e riscos de dano

A eficácia do método depende da escolha correta dos agentes. Não se deve misturar bicarbonato com vinagre para combater mofo, pois a reação química entre a base e o ácido neutraliza as propriedades de ambos, anulando a eficiência da limpeza.

Há um risco específico quanto à cor do material: devido ao efeito branqueador do peróxido de hidrogênio, este método é indicado apenas para rejuntes brancos ou claros. Em rejuntes coloridos, o uso de água oxigenada pode alterar a pigmentação; nesses casos, recomenda-se substituir o peróxido por água comum na mistura com o bicarbonato.

Preservação da superfície

A reincidência de manchas escuras está ligada à umidade excessiva. Para manter a conservação, é necessário controlar a circulação de ar mantendo a porta do banheiro aberta e ventilando o ambiente após o banho. A secagem dos rejuntes com pano seco e a realização de uma limpeza preventiva com solução de bicarbonato mensalmente evitam a recolonização por fungos.