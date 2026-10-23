Como limpar filtros de coifa sem danificar o alumínio

O acúmulo de resíduos amarelados e pegajosos nos filtros de coifas e exaustores não é apenas uma questão estética, mas um risco ao funcionamento do aparelho. Quando a gordura proveniente da fritura se funde à poeira, forma-se uma crosta densa que obstrui as células do filtro, sobrecarregando o motor e reduzindo drasticamente a capacidade de sucção do ar.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Чистка кухонной вытяжки

Método de higienização e conservação da malha metálica

A tentativa de remover a gordura seca com escovas metálicas ou abrasivos é um erro técnico que compromete a integridade da malha. Para superfícies de alumínio ou aço, a abordagem correta baseia-se na ação térmica combinada com agentes surfactantes suaves.

Para a limpeza, utilize um recipiente plástico ou cuba de pia com revestimento inerte. O processo requer: 3 a 4 litros de água morna (temperatura suportável ao toque, mas suficiente para a emulsificação da gordura), 1 a 2 colheres de sopa de detergente neutro para louças e uma escova de cerdas macias.

Antes de iniciar, desligue o aparelho da rede elétrica e aguarde o resfriamento total. Remova a grade e mergulhe-a na solução por 15 a 30 minutos. Em casos de camadas espessas de resíduos, movimente levemente o filtro após os primeiros 10 minutos de imersão para facilitar a penetração do agente no interior da malha multicamada.

Remoção de resíduos e riscos de danos

A remoção da gordura amolecida deve ocorrer sem deformar os fios metálicos. Utilize escovas de cerdas longas que penetrem nos orifícios, movendo-se estritamente ao longo das fibras do metal, sem aplicar pressão excessiva. O uso de palha de aço é contraindicado, pois as microfissuras resultantes tornam a superfície mais suscetível ao acúmulo futuro de gordura.

Para evitar que a grade deslize ou sofra deformações geométricas contra o fundo da pia, recomenda-se apoiá-la sobre um pano macio durante a fricção. Caso a sujeira seja antiga, substitua a água e repita a imersão em vez de forçar a remoção mecânica.

Limitações químicas e materiais

O uso de bicarbonato de sódio com água fervente, comum em dicas caseiras, apresenta risco para filtros de alumínio. A alcalinidade do bicarbonato reage com o metal, podendo causar escurecimento, manchas permanentes ou corrosão. O mesmo cuidado deve ser aplicado a filtros com revestimentos decorativos.

Desengordurantes agressivos (específicos para fornos) só devem ser aplicados se houver autorização expressa no manual do fabricante. É fundamental distinguir a natureza dos componentes: enquanto as grades metálicas são laváveis, os filtros de carvão ativado não permitem higienização e devem ser obrigatoriamente substituídos.

Secagem e periodicidade

Após a lavagem, enxágue a peça abundantemente em água corrente para eliminar resíduos de detergente, que poderiam formar uma película pegajosa propensa a atrair poeira. A secagem deve ser natural e vertical, sobre um pano. Evite secadores de cabelo ou radiadores, pois o calor brusco pode causar deformação térmica do metal.

A reinstalação só deve ocorrer com a peça totalmente seca, evitando a corrosão nas junções das camadas ou riscos de curto-circuito.

A frequência de manutenção varia conforme a intensidade do uso: para quem frita alimentos diariamente, a limpeza a cada 3 ou 4 semanas garante a remoção rápida da gordura; para usos moderados (algumas vezes por semana), o intervalo pode ser de 2 meses para manter a potência de sucção; em usos ocasionais, a cada seis meses para evitar odores.

A manutenção regular impede a formação de uma barreira gordurosa, reduz o ruído do motor e elimina o risco de incêndios causados pelo contato da gordura acumulada com chamas de fogões a gás.