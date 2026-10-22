Linóleo de reforma substitui geotêxtil em caminhos de jardim

A reutilização de restos de linóleo após reformas oferece uma alternativa técnica ao geotêxtil comercial na construção de caminhos em jardins e pomares. A escolha por esse material baseia-se na composição de policloreto de vinila (PVC), que não apodrece em contato com a terra e atua como uma barreira física impenetrável para ervas daninhas persistentes, como o chícharo ou o equiseto, mantendo a estrutura da via por décadas.
A viabilidade do caminho depende da correta execução do leito. Para garantir a circulação confortável e a passagem de carrinhos de mão, a largura recomendada varia entre 60 e 80 centímetros. A operação segue a sequência de dependências técnicas: primeiro, a remoção da camada superficial do solo em uma profundidade de 10 a 15 centímetros; em seguida, a compactação rigorosa do fundo da vala com viga pesada ou compactador manual.
A instalação do linóleo exige cortes precisos com estilete. Caso sejam utilizados fragmentos curtos, a sobreposição deve ser de no mínimo 15 a 20 centímetros, posicionada a favor do declive do terreno para evitar a infiltração de água sob as juntas. Como o material é impermeável, a drenagem deve ser artificialmente criada: furos com furadeira ou escareador a cada 25 ou 30 centímetros são indispensáveis para evitar o acúmulo de poças e permitir que a umidade retorne ao solo.
Para evitar o deslocamento dos materiais de preenchimento e a erosão das bordas dos canteiros, é necessária a instalação de limitadores. A escolha do material de contenção — tijolos de pé, tiras de fibrocimento ou tábuas tratadas com antisséptico — define a estabilidade lateral da obra.
Sobre o linóleo, aplica-se uma camada de areia grossa de 3 a 4 centímetros. Esta etapa é técnica e não estética: a areia deve ser molhada e compactada para criar uma almofada amortecedora, protegendo a membrana de PVC contra perfurações ou danos mecânicos causados por pedras pontiagudas da camada superior.
A camada final, com espessura de 5 a 7 centímetros, é escolhida conforme a função da área e a resistência necessária ao tráfego:
O resultado é um sistema multicamadas onde o linóleo opera como membrana separadora. Esta configuração impede que o acabamento se misture com a lama e bloqueia a ascensão de vegetação indesejada, criando uma base estável que, futuramente, permite a instalação de pavimentos como blocos intertravados sem a necessidade de novas escavações.
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