Linóleo de reforma substitui geotêxtil em caminhos de jardim

A reutilização de restos de linóleo após reformas oferece uma alternativa técnica ao geotêxtil comercial na construção de caminhos em jardins e pomares. A escolha por esse material baseia-se na composição de policloreto de vinila (PVC), que não apodrece em contato com a terra e atua como uma barreira física impenetrável para ervas daninhas persistentes, como o chícharo ou o equiseto, mantendo a estrutura da via por décadas.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Укладка щебня на геотекстиль

Preparação da base e gestão de drenagem

A viabilidade do caminho depende da correta execução do leito. Para garantir a circulação confortável e a passagem de carrinhos de mão, a largura recomendada varia entre 60 e 80 centímetros. A operação segue a sequência de dependências técnicas: primeiro, a remoção da camada superficial do solo em uma profundidade de 10 a 15 centímetros; em seguida, a compactação rigorosa do fundo da vala com viga pesada ou compactador manual.

A instalação do linóleo exige cortes precisos com estilete. Caso sejam utilizados fragmentos curtos, a sobreposição deve ser de no mínimo 15 a 20 centímetros, posicionada a favor do declive do terreno para evitar a infiltração de água sob as juntas. Como o material é impermeável, a drenagem deve ser artificialmente criada: furos com furadeira ou escareador a cada 25 ou 30 centímetros são indispensáveis para evitar o acúmulo de poças e permitir que a umidade retorne ao solo.

Contenção e camada de amortecimento

Para evitar o deslocamento dos materiais de preenchimento e a erosão das bordas dos canteiros, é necessária a instalação de limitadores. A escolha do material de contenção — tijolos de pé, tiras de fibrocimento ou tábuas tratadas com antisséptico — define a estabilidade lateral da obra.

Sobre o linóleo, aplica-se uma camada de areia grossa de 3 a 4 centímetros. Esta etapa é técnica e não estética: a areia deve ser molhada e compactada para criar uma almofada amortecedora, protegendo a membrana de PVC contra perfurações ou danos mecânicos causados por pedras pontiagudas da camada superior.

Definição do acabamento final

A camada final, com espessura de 5 a 7 centímetros, é escolhida conforme a função da área e a resistência necessária ao tráfego:

Cascalho (5-20 mm): Indicado para caminhos principais devido ao travamento entre as pedras, evitando que deslizem sob os pés.

Indicado para caminhos principais devido ao travamento entre as pedras, evitando que deslizem sob os pés. Seixo rolado: Opção decorativa, porém com maior instabilidade ao caminhar.

Opção decorativa, porém com maior instabilidade ao caminhar. Brita ou pó de granito: Soluções de alta resistência para áreas de trabalho.

Soluções de alta resistência para áreas de trabalho. Casca de pinus ou lascas de madeira: Recomendado para trilhas leves entre canteiros, embora exija reposição periódica por ser orgânico.

O resultado é um sistema multicamadas onde o linóleo opera como membrana separadora. Esta configuração impede que o acabamento se misture com a lama e bloqueia a ascensão de vegetação indesejada, criando uma base estável que, futuramente, permite a instalação de pavimentos como blocos intertravados sem a necessidade de novas escavações.