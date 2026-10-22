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Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos

Casa & Imóveis

Acúmulo de gordura solidificada na cozinha ou fios de cabelo retidos por sabão no banheiro: quando a água começa a estagnar na pia ou banheira, a obstrução geralmente se forma por depósitos físicos na tubulação. Uma solução prática para resolver isso sem recorrer a produtos químicos agressivos é o uso de uma garrafa plástica comum de 1 a 1,5 litro, que cria um impulso hidráulico capaz de deslocar a entupção para trechos mais amplos da canalização.

Засор в кухонной раковине
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Засор в кухонной раковине

Mecânica da ação e limites do material

A garrafa atua como um pistão manual. Ao ser comprimida, a água contida no seu interior é forçada para fora com pressão, atingindo a estrutura frouxa da obstrução. Esse impacto mecânico não dissolve os resíduos, mas desloca ou fragmenta a barreira que impede a passagem da água. A eficácia depende diretamente do tipo de entupimento e da integridade das conexões do sistema hidráulico.

O método é indicado para obstruções recentes, onde o fluxo ainda não está totalmente bloqueado. Em casos de gordura antiga solidificada ou nós de cabelo compactados, a pressão da garrafa pode ser insuficiente. É contraindicado em instalações antigas com juntas desgastadas, pois o pico de pressão pode causar vazamentos, e é proibido se houver resíduos de produtos químicos agressivos no ralo, devido ao risco de projeção de líquidos corrosivos.

Procedimento operacional

Para executar a técnica, utilize uma garrafa de plástico flexível, de preferência com a etiqueta removida e o corpo lavado. O processo leva entre 5 e 10 minutos e segue a lógica de aplicar força controlada repetidamente no ponto de obstrução.

Preencha a garrafa com água morna até aproximadamente 75% da sua capacidade. A temperatura morna ajuda a amolecer levemente a gordura, facilitando o deslocamento, mas não deve ser fervente para não danificar o plástico. Posicione a boca aberta da garrafa firmemente sobre a saída de água da pia, cobrindo completamente a abertura para evitar vazamentos laterais.

É essencial vedar o furo de transbordo da pia com um pano úmido. Sem essa vedação, o ar e a pressão gerados pela compressão escaparão pelo transbordo, neutralizando o impacto na obstrução principal. Com o transbordo fechado e a garrafa bem assentada no ralo, comprima as laterais da garrafa com força e rapidez para expulsar a água em jato. Repita o movimento entre 5 e 7 vezes. Se a água começar a escorrer livremente após as compressões, a obstrução foi removida ou deslocada para um trecho onde o fluxo é restaurado.

Prevenção e critérios de abandono do método

A durabilidade da solução depende da manutenção preventiva. Instalar uma peneira no ralo retém resíduos sólidos e cabelo antes que entrem na tubulação. Evite despejar óleo de cozinha usado diretamente no ralo, pois ele resfria e solidifica nas paredes dos canos, criando a base para futuras obstruções. Realizar um enxágue com grande volume de água quente semanalmente ajuda a remover depósitos recentes de gordura antes que eles endureçam.

Se, após os procedimentos descritos, a água continuar acumulada, a obstrução é provavelmente densa ou localizada além do alcance imediato da pressão da garrafa. Nesse cenário, a remoção manual da sifão ou a intervenção de um profissional especializado é a etapa necessária para evitar danos maiores ao sistema hidráulico.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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