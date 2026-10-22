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Por que o seu geladeira deixa de gelar adequadamente quando o frio começa

Casa & Imóveis

Com a queda da temperatura ambiente na estação fria, a performance do refrigerador doméstico tende a diminuir perceptivelmente. Donos de eletrodomésticos relatam que os alimentos estragam com mais rapidez e que o conteúdo do freezer apresenta sinais de descongelamento. O problema, neste cenário específico, raramente indica uma quebra mecânica grave; trata-se de uma alteração funcional causada pela mudança nas condições externas. Quando a temperatura da cozinha cai para a faixa de 16 a 18 graus Celsius, os sensores do aparelho interpretam que a câmara interna já está suficientemente fria. Consequentemente, o ciclo de ativação do compressor é reduzido, comprometendo a manutenção do frio necessário.

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Desvio térmico e hipóteses

Esse mecanismo de proteção energética resulta em um desvio significativo dos parâmetros internos. A temperatura no compartimento principal pode subir para 7 ou 9 graus, enquanto o freezer deixa de sustentar a marca de menos 18 graus Celsius. Essa oscilação viola as condições padrão de conservação, acelerando a degradação dos produtos. É fundamental distinguir esse sintoma, que decorre da lógica de controle do termostato, de um defeito real na unidade de compressão. Antes de considerar a substituição de peças, a verificação deve focar na calibração dos sinais enviados pelos sensores e na integridade física do isolamento.

Ajustes operacionais e limites de intervenção

A correção inicial depende do tipo de controle da máquina. Em modelos com termostato mecânico, que frequentemente operam em níveis de intensidade 2 ou 3 durante o verão, a recomendação para o outono é elevar a marcação para 4 ou 5. Nesses aparelhos, números maiores indicam maior frequência de operação do compressor, visando restabelecer os 4 a 5 graus na câmara fria e o congelamento adequado no freezer. Já nos equipamentos com controle eletrônico ou sistema No Frost, a verificação deve ser feita no display. É necessário confirmar se os parâmetros configurados estão dentro da norma técnica: entre +4 e +5 graus no refrigerador e -18 graus ou inferiores no congelador. Mesmo em modelos que se apresentam como "inteligentes", a observação de deterioração de alimentos exige uma checagem manual das configurações para garantir que o software não esteja limitando indevidamente o ciclo de refrigeração.

Além da calibração térmica, o estado da vedação da porta é um fator material crítico para o desempenho. Se o borrachão estiver gasta ou endurecida, o calor externo penetra na câmara, forçando o compressor a operar sob carga excessiva para compensar as perdas. Uma verificação segura e simples consiste em testar a tensão da vedação: ao posicionar uma folha de papel entre a porta e o corpo do aparelho e fechar, se o papel for extraído sem resistência, a integridade da vedação está comprometida, exigindo a substituição da peça. Em modelos antigos, existe uma função de "modo de inverno" que ativa uma lâmpada incandescente interna para gerar calor auxiliar. Essa solução é ineficaz caso a lâmpa original tenha sido substituída por uma LED, pois estas emitem quantidades mínimas de calor, tornando a função de aquecimento auxiliar inoperante. A revisão semestral, nas transições sazonais, desses componentes e parâmetros é a medida prática para evitar falhas de conservação e prolongar a vida útil do equipamento, limitando a intervenção apenas aos ajustes de configuração e à troca de vedantes quando necessário.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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