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Fachada escandinava substitui revestimento plástico em casas de campo por durabilidade

Casa & Imóveis

Proprietários de casas de campo estão substituindo o revestimento plástico, que exige renovação a cada dois ou três anos, por uma técnica conhecida como "fachada escandinava". O método utiliza madeira natural e, quando executado corretamente, elimina a necessidade de manutenção frequente da superfície, oferecendo uma solução estética e duradoura que supera os limites do acabamento polimérico.

Сельская местность с домами и огородами
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Сельская местность с домами и огородами

O desempenho dessa construção depende de duas operações principais: a preparação específica da superfície da madeira e a criação de um sistema de ventilação contínua por trás do revestimento. Não se trata apenas de uma questão visual, mas de como o material interage com a estrutura da parede ao longo do tempo.

A função da textura rugosa

A diferença técnica entre uma madeira comum e a utilizada na fachada escandinava reside na porosidade da superfície. Em placas lisas, processadas porplaina, as fibras da madeira fecham após o corte. Quando a tinta é aplicada nessa superfície, forma-se uma película superficial que não adere profundamente à estrutura do material. Com a exposição ao sol e à chuva, essa camada tende a descamar rapidamente.

Na tecnologia escandinava, a face da madeira apresenta um acabamento áspero, o que mantém os poros abertos. A base de primer e a tinta penetram na estrutura fibrosa, criando uma união mecânica entre o pigmento e a madeira. Essa penetração reduz a probabilidade de descolamento do revestimento sob a ação dos elementos naturais.

Sistema de ventilação e controle de umidade

A vida útil de uma fachada de madeira está diretamente ligada à velocidade com que a umidade excessiva é removida da estrutura. A montagem segue o princípio da fachada ventilada, que organiza o fluxo de ar e vapor de água em camadas definidas.

A sequência construtiva inicia-se com a instalação da camada de isolamento térmico sobre a parede. Em seguida, aplica-se uma membrana difusa, que impede a passagem de vento e água líquida, mas permite a saída do vapor interno. Sobre essa base, monta-se uma estrutura vertical de madeira que cria um vão de ar de no mínimo 40 milímetros. Por fim, fixa-se a placa decorativa de acabamento.

Esse espaço de ventilação impede que o condensado se acumule nas superfícies de madeira, interrompendo o ciclo que leva ao desenvolvimento de fungos e apodrecimento.

Processamento industrial versus pintura manual

A aplicação da tinta diretamente no local, após a montagem das placas, reduz significativamente a durabilidade da fachada. O padrão técnico recomendado exige o processamento industrial da madeira, que ocorre em duas etapas específicas antes do transporte e instalação.

A primeira etapa é a aplicação da base de primer à base de óleo alquídico, realizada nas primeiras 48 horas após o corte da madeira, período em que os poros estão em máxima abertura. A segunda etapa consiste na pintura final com tinta acrílica elástica, formulada para acompanhar a expansão e contração natural da madeira sem rachar. Esse processo industrial garante a proteção da cor e da estrutura por um período de 15 a 20 anos, enquanto a pintura manual com pincel no canteiro de obras pode exigir renovação em apenas 3 a 5 anos.

Seleção de materiais e condições críticas

A orientação das placas afeta a percepção arquitetônica do edifício. A instalação horizontal sobreposta é a configuração clássica, enquanto o alinhamento vertical tende a aumentar a percepção de altura da construção, conferindo um caráter mais minimalista.

Além da madeira escandinava, existem alternativas como os painéis de fibrocimento, que oferecem resistência ao fogo e não requerem pintura, embora sejam mais pesados e imitem a aparência da madeira em vez de utilizá-la. A madeira termotratada é outra opção, submetida a temperaturas de até 220°C para obter máxima resistência à umidade e variação térmica.

Para que a fachada tenha durabilidade de décadas, três condições técnicas são inegociáveis. Primeiro, a umidade da madeira: deve ser utilizada apenas placa seca, com teor de umidade não superior a 18-20%. Madeira recém-cortada, conhecida como "verde", sofrerá deformação inevitável ao secar na parede. Segundo, a proteção integral: o primer deve cobrir todas as superfícies da placa, incluindo a face traseira e as extremidades, não apenas a face visível. Terceiro, a integração sistêmica: o vão de ventilação e a pintura industrial são componentes obrigatórios que funcionam como um conjunto; a ausência de qualquer um deles invalida o desempenho esperado do sistema.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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