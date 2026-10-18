Ácido cítrico na limpeza do chuveiro: o limite de tempo para proteger o cromo

A irregularidade do jato de água no chuveiro, com gotas que divergem para os lados, é geralmente causada pelo acúmulo de calcário. Essa crosta mineral branca obstrui os canais internos da ducha, impedindo o fluxo livre da água.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Чистка душевой насадки

Limpeza química de depósitos minerais

Para remover a calcificação sem a necessidade de desmontar a peça, utiliza-se a ação do ácido cítrico. Este agente reage com os minerais depositados, dissolvendo-os sem a necessidade de abrasão mecânica. O procedimento requer um saco plástico resistente, duas colheres de sopa de ácido cítrico e entre 500 e 700 ml de água morna.

A preparação consiste em dissolver completamente os cristais de ácido na água morna dentro do saco. A ducha deve ser imersa no líquido, garantindo que toda a superfície dos orifícios esteja submersa, fixando o saco ao braço do chuveiro com um elástico ou nó. O tempo de exposição deve ser de 15 a 20 minutos; a permanência excessiva ou o uso de água fervente podem comprometer componentes plásticos ou a camada de cromo decorativa.

Após a imersão, a peça deve ser limpa com uma esponja macia. Em modelos com bicos de silicone, a pressão manual suave sobre as borrachas remove os resíduos remanescentes. A etapa final exige a abertura da água no fluxo máximo por 30 segundos para expelir os detritos internos.

Riscos de danos e limitações do material

O uso de agulhas ou objetos metálicos pontiagudos para desobstruir os furos é contraindicado. Essa prática pode expandir a calibração dos orifícios ou rasgar as válvulas de silicone, tornando a irregularidade do jato permanente. Caso a obstrução persista, a repetição do banho químico ou o uso de uma escova de dentes de cerdas macias são as alternativas seguras.

A eficácia do sistema depende também da manutenção da rede de filtragem. A remoção da ducha do mangote permite a limpeza da malha filtrante, onde se acumulam areia e ferrugem, detritos que reduzem a pressão da água independentemente da limpeza da face externa.

Embora o ácido cítrico seja seguro para plásticos e cromados de qualidade em exposições curtas, ele não deve ser aplicado em metais sensíveis, pedras naturais ou revestimentos decorativos específicos. Em caso de dúvida sobre a composição do material, recomenda-se testar a solução em uma área pequena e discreta ou consultar as especificações do fabricante.