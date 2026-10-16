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A cortiça líquida como única saída técnica para transições de piso com geometrias não lineares

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A transição entre o piso cerâmico e o laminado é o ponto onde a precisão técnica do projeto é testada. Enquanto os perfis metálicos sobrepostos, conhecidos como soleiras, criam barreiras físicas que acumulam sujeira e fragmentam visualmente o ambiente, a tendência atual prioriza a continuidade do plano, eliminando degraus e focando na dilatação dos materiais.

Укладка ламината
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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A dinâmica de movimentação e a escolha do material

A decisão sobre como vedar o encontro desses pisos depende da natureza do laminado: por ser um material de base madeirada, ele sofre expansões e contrações conforme a variação da umidade e temperatura. Fixá-lo rigidamente contra a cerâmica resultaria em estufamentos ou frestas.

A solução técnica mais eficaz para absorver esse movimento é o compensador de cortiça prensada. Utilizada em faixas estreitas, a cortiça preenche o vão tecnológico (geralmente entre 5 e 10 mm) mantendo a elasticidade necessária. Para um acabamento invisível, a tira de cortiça pode ser cortada na altura exata do piso e tingida para mimetizar a cor do revestimento.

Soluções para geometrias complexas e limitações

Quando o assentamento da cerâmica foge do padrão linear — como em mosaicos hexagonais, ondas ou diagonais — a fita de cortiça torna-se inviável. Nesses casos, aplica-se a cortiça líquida, uma mistura de composto elástico com partículas de cortiça que molda-se a qualquer formato de junta.

Entretanto, há um risco técnico: a cortiça líquida possui menor resistência ao desgaste abrasivo e à umidade do que a cortiça maciça. Em áreas de tráfego intenso ou com alta exposição à água, a durabilidade do preenchimento líquido é reduzida, exigindo cautela na escolha.

A base técnica: nivelamento e compatibilidade

Nenhum material de acabamento corrige erros de cota. O sucesso do encontro depende de que ambos os revestimentos terminem rigorosamente no mesmo plano, considerando a soma da espessura da peça + argamassa (para a cerâmica) e a peça + manta (para o laminado).

Para validar a execução antes da instalação final, o procedimento consiste em colocar um fragmento de cada material sobre a base bruta e aplicar um nível de bolha longo sobre ambos. Qualquer oscilação indica a necessidade de correção da regularização do contrapiso.

O erro da rigidez: por que evitar rejuntes

Um erro comum é preencher a junta de transição com rejunte cerâmico, massa corrida ou cimento. Como esses materiais são rígidos, eles não acompanham as micro-movimentações do laminado. O resultado inevitável é a fissura do material e o esfarelamento da junta em curto prazo. Apenas materiais com alta elasticidade são tecnicamente adequados para garantir a integridade do encontro entre esses dois sistemas de piso.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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