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Transformação de malas antigas em pufes: guia para escolher modelos com estrutura rígida

Casa & Imóveis

A transformação de malas antigas em pufeis não é apenas uma questão de estética vintage, mas de viabilidade estrutural. Para que o objeto deixe de ser um item de armazenamento e se torne um móvel funcional, a escolha da base é o ponto crítico: apenas modelos com carcaças rígidas e fundos íntegros suportam a carga de um usuário sem deformar ou colapsar.

Гостиная с пуфами и подушками
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Гостиная с пуфами и подушками

Critérios de seleção e a base de sustentação

A decisão de qual mala utilizar depende da integridade do chassi. Malas com laterais esfarelando ou cantos severamente danificados comprometem a estabilidade. Já as dobradiças e fechos devem estar operacionais, caso a intenção seja manter o acesso ao interior para armazenamento.

O risco real nesta etapa é a fixação direta dos pés no fundo da mala. Como a base original é fina, ela não distribui o peso e cederia sob pressão. A solução técnica exige a inserção de um reforço interno: uma placa de compensado cortada exatamente na medida do fundo da mala. É sobre essa placa de madeira que as quatro sapatas ou pés de móveis devem ser fixados, transferindo a carga do corpo para a estrutura de madeira e, consequentemente, para o solo, evitando rangidos ou instabilidade.

Execução do assento e ergonomia

A conversão do tampo em assento separa a necessidade técnica da preferência visual. O conforto depende da densidade da espuma e da rigidez do suporte.

O processo segue uma sequência lógica de montagem: primeiro, a espuma é cortada conforme as dimensões da tampa e posicionada sobre uma base de compensado ou MDF. Em seguida, o tecido de revestimento é esticado uniformemente sobre o perímetro e fixado na parte inferior da base com um grampeador de tapeçaria, garantindo que os cantos fiquem precisos e sem rugas.

A escolha do material impacta a percepção do móvel. Tecidos texturizados, como boucle off-white, veludos em tons neutros ou xadrez discreto, equilibram a rusticidade do couro ou plástico antigo da mala.

Funcionalidade e aproveitamento de espaço

A manutenção da funcionalidade de abertura transforma o pufe em um baú organizador, otimizando a metragem quadrada do ambiente. A aplicação prática varia conforme o cômodo:

  • Quarto: Armazenamento de mantas e roupas de cama reserva.
  • Sala: Organização de revistas e materiais de hobby.
  • Hall de entrada: Guardado de têxteis leves e acessórios sazonais.

A preservação das ferragens originais — fivelas e alças metálicas — assegura que a peça mantenha sua identidade autêntica, diferenciando o resultado de um móvel industrializado.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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