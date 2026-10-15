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Como limpar pelos de animais e cabelo de superfícies lisas com um saco plástico

Casa & Imóveis

Remover pelos de animais e pelos humanos de superfícies lisas exige, muitas vezes, uma abordagem diferente da utilizada com a esfregona ou aspirador convencionais. Se um pano apenas espalha a sujidade pelo chão e o tamanho do aspirador impede que este chegue debaixo de móveis baixos, um saco de plástico é uma solução eficaz.

Уборка линолеума
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Уборка линолеума

O método funciona através de eletricidade estática: ao ser friccionado contra uma superfície, o plástico atrai e retém partículas leves. Este método é apenas adequado para pavimentos lisos, como laminado, linóleo ou azulejo, onde o contacto com a superfície permite a acumulação de carga.

Preparar a Ferramenta

Este método requer um esfregão com cabeça plana e um saco de plástico de densidade média. Um esfregão demasiado fino corre o risco de se rasgar, enquanto um demasiado grosso gera menos eletricidade estática.

O saco é colocado sobre a cabeça do esfregão e alisado, sem rugas ou bolhas. O excesso de material é enrolado à volta do cabo e fixado, garantindo um encaixe firme entre o saco e o chão. Se o saco escorregar, humedeça ligeiramente o acessório para melhorar a aderência.

Método de Limpeza

A eficácia da recolha de detritos depende da técnica utilizada. Pressão e fricção intensas podem neutralizar a carga acumulada, pelo que se recomendam movimentos leves e deslizantes. Antes da limpeza principal, recomenda-se testar o desempenho do aparelho passando o saco sobre o pelo ou cabelo dos animais para garantir uma tração suficiente.

Uma vantagem deste método é a acessibilidade a espaços sob sofás, camas e armários, onde a escova de um aspirador comum não chega. Após a limpeza, retire o saco, vire-o do avesso para retirar os detritos recolhidos e elimine-o, eliminando a necessidade de lavar o aparelho.

Restrições de Superfície

Este método não funciona em carpetes ou tapetes de pelo alto, uma vez que a estrutura do pelo impede a acumulação de eletricidade estática. Estas superfícies exigem métodos diferentes:

Para carpetes, recomenda-se pulverizar água com um pulverizador para soltar os pelos e removê-los com uma escova de borracha.

Para móveis estofados, um rolo adesivo para cotão ou uma luva de borracha húmida são mais eficazes.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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