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Terrazzo líquido: superfície monolítica que dispensa o alinhamento de emendas

Casa & Imóveis

A escolha do revestimento de parede frequentemente impõe uma troca entre a estética desejada e a complexidade da instalação. O papel de parede com padrão exige alinhamento preciso das emendas e o tempo pode fazer as bordas soltarem, especialmente em áreas de alto tráfego. Uma alternativa que simplifica o processo é o "terrazzo líquido”, uma mistura decorativa com partículas minerais que cria uma superfície monolítica sem juntas.

Отделка стен
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Características e limitações do material

O "terrazzo líquido” é uma mistura pronta que, ao secar, imita o aspecto de fragmentos de pedra. Essa opção é prática para quem busca um interior expressivo sem o esforço de encaixar desenhos. Seus pontos fortes incluem a ausência de emendas, o que evita o problema de bordas soltas, e a capacidade de mascarar pequenas irregularidades da parede através das partículas coloridas. No entanto, fissuras grandes e desnivelamentos significativos ainda exigem uma preparação prévia da base. A aplicação é versátil, adequada para paredes de destaque em salas de estar, entradas ou áreas de cozinhas. É fundamental observar que a resistência à umidade, a proteção contra danos mecânicos e a possibilidade de limpeza úmida dependem diretamente da composição específica da mistura e do uso de um verniz de acabamento. Essas características devem ser confirmadas com o fabricante.

Etapas de aplicação

O processo exige cuidado, mas dispensa o ajuste complexo de padrões. A preparação da parede envolve a remoção de antigos revestimentos, a limpeza de poeira, o nivelamento de defeitos e a aplicação de uma imprimante recomendada pelo fabricante da mistura decorativa. A composição é distribuída com uma colher de aço em pequenas áreas, mantendo uma espessura de camada que geralmente varia entre 1,5 e 2 mm, conforme indicado na embalagem, para garantir uma secagem uniforme. Para que as partículas coloridas se distribuam naturalmente e evitem fronteiras visíveis entre as áreas aplicadas, os movimentos da ferramenta devem ser em direções variadas. Após a secagem completa, que pode levar um dia ou mais, aplica-se o verniz protetor, se necessário.

Nuance técnica e critérios de seleção

Alguns profissionais utilizam a técnica de alisamento com lã úmida enquanto a mistura começa a endurecer, visando maior suavidade e brilho. Contudo, essa é uma etapa de risco: se o modo de operação não estiver especificado nas instruções do material, o procedimento pode danificar o desenho ou comprometer a estrutura do revestimento. A recomendação do fabricante deve ser seguida rigorosamente. O termo "terrazzo líquido” agrupa diversas formulações, desde texturas de gesso até misturas com flocos poliméricos. Na prática, compra-se uma imitação de pedra polida. Para evitar decepções no resultado final, é essencial verificar antes da compra: o consumo exato por metro quadrado, os requisitos de preparação da base, a necessidade de comprar o verniz separadamente e o grau de resistência ao desgaste adequado para o ambiente específico.

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Author`s name Petr Ermilin
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