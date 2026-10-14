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Secagem com papel preserva forma original de sapatos molhados por chuva

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O hábito de secar calçados sobre radiadores ou aquecedores durante dias chuvosos é comum, mas compromete a durabilidade dos materiais. O calor excessivo e localizado acelera a degradação estrutural, tornando a secagem térmica um risco para a conservação do item.

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Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Riscos térmicos por material

A exposição a altas temperaturas atua de forma distinta conforme a composição do calçado, mas sempre com potencial de dano:

Couro natural: O calor remove os óleos essenciais da pele, resultando em rigidez. O material torna-se quebradiço, especialmente nas áreas de dobra, onde surgem rachaduras irreversíveis.

Membranas tecnológicas: Materiais como o Gore-Tex utilizam películas poliméricas microscópicas. O superaquecimento degrada essa estrutura, eliminando a capacidade de respirabilidade e a repelência à água.

Estrutura geral: O aquecimento desigual provoca a deformação do chassi do calçado, alterando a ergonomia e a adaptação ao pé.

A técnica de absorção por papel

Para remover a umidade sem comprometer a integridade do material, o método de absorção mecânica com papel (jornais ou panfletos) é o mais seguro. A porosidade do papel atua como um agente absorvente que extrai a água da palmilha e do forro à temperatura ambiente.

Para a execução correta, siga estas etapas:

1. Ventilação: Remova as palmilhas removíveis e afrouxe totalmente os cadarços ou fivelas para permitir a circulação do ar.

2. Preenchimento: Coloque bolas de papel amassado no interior, preenchendo firmemente a ponta e o calcanhar. Isso garante que o calçado mantenha sua forma original enquanto seca.

3. Substituição: Em casos de saturação extrema de água, troque o papel úmido por seco a cada 2 ou 3 horas, até que o material deixe de absorver umidade.

Manutenção pós-secagem

A conservação depende da finalização do processo. Calçados não devem ser utilizados enquanto houver qualquer resquício de umidade interna, pois a água retida favorece a proliferação de bactérias e a deterioração do forro.

Após a secagem natural completa, a aplicação de cremes ou sprays protetores é necessária para repor a hidratação do material e criar uma barreira contra futuras infiltrações.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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