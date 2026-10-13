Não é uma marca: o que o relevo do ferro realmente faz

Muitos proprietários de ferro de passar ignoram o pequeno relevo ou entalhe ao longo da borda da sola, interpretando-o como uma marca de fabricação. Contudo, especialistas da Good Housekeeping explicam que essa estrutura não é decorativa, mas sim um recurso funcional projetado para proteger as roupas durante a secagem.

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Proteção da fixação

O principal objetivo dessa borda é permitir a passagem de tecido em áreas próximas a botões, zíperes e outros acessórios. Ao tratar camisas ou blazers, a superfície quente do ferro frequentemente entra em contato com peças plásticas ou metálicas. Essa interação pode resultar em deformação, derretimento ou alteração na cor desses elementos. O relevo atua como um limitador físico que permite aproximar o ferro das fixações sem que a sola entre em contato direto com elas, facilitando o alisamento das dobras profundas adjacentes sem danificar a estrutura delicada.

Limitações do recurso

É fundamental compreender que a borda é uma barreira mecânica, não um sistema de resfriamento ou isolamento térmico. O metal permanece quente e pode causar danos por calor ou vapor se o ferro ficar parado por tempo excessivo na mesma área. Além disso, esse método é eficaz apenas para detalhes que se projetam da superfície do tecido; ele não substitui a necessidade de selecionar a temperatura correta para cada tipo de tecido delicado. Utilizar a borda lateral como guia oferece mais precisão do que tentar contornar botões com a ponta do ferro, preservando melhor a integridade visual da peça e evitando marcas de superaquecimento nos acessórios.