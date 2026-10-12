Como tirar manchas antigas de gordura de panos de prato

Manchas antigas de gordura, molhos e fuligem em panos de prato e toalhas de cozinha costumam resistir até a produtos industriais fortes, deixando o tecido com um aspecto acinzentado. Isso acontece porque as impurezas orgânicas penetram profundamente nas fibras, tornando a lavagem comum insuficiente.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Женщина складывает белые полотенца на массажном столе в спа-салоне

Para resolver esse problema, existe um método de molho que utiliza óleo vegetal. O óleo atua como um solvente que quebra a ligação entre a gordura acumulada e o tecido. Quando misturado a água fervente e agentes alcalinos, o óleo emulsiona e consegue penetrar nas camadas de sujeira onde os detergentes comuns não chegam, "amolecendo" a gordura para que ela seja removida.

Como preparar a solução

Você precisará de um recipiente resistente ao calor com capacidade de 6 a 7 litros. A mistura é feita da seguinte forma:

5 litros de água fervente;

1 copo de sabão em pó;

2 colheres de sopa de alvejante;

1 colher de sopa de óleo vegetal (qualquer tipo).

Misture bem até obter uma emulsão homogênea. Mergulhe totalmente as peças secas na solução e tampe o recipiente para manter o calor. Deixe as peças de molho enquanto a água esfria gradualmente, por um período de 8 a 10 horas.

Passos finais e cuidados

Após o molho, é essencial enxaguar bem os tecidos em abundância de água para remover os resíduos de sujeira desprendida. Em seguida, as peças devem ser lavadas normalmente em uma máquina de lavar automática.

Atenção redobrada ao enxágue final: se a emulsão de óleo não for totalmente removida, pode surgir um odor desagradável com o tempo. Se notar cheiro de óleo após a lavagem, repita o ciclo na máquina a 60 graus com enxágue extra e amaciante.

Limitações e riscos

Tecidos: O método é indicado para fibras naturais, como algodão e linho. Tecidos sintéticos podem deformar com a água fervente.

O método é indicado para fibras naturais, como algodão e linho. Tecidos sintéticos podem deformar com a água fervente. Lã: Não utilize em roupas de lã, pois a temperatura e o alvejante causam encolhimento e danos permanentes.

Não utilize em roupas de lã, pois a temperatura e o alvejante causam encolhimento e danos permanentes. Cores: Para peças coloridas, use apenas alvejantes oxigenados (específicos para cores). Alvejantes com cloro removem a tinta do tecido. Teste sempre em uma área pequena e escondida da costura.

Para peças coloridas, use apenas alvejantes oxigenados (específicos para cores). Alvejantes com cloro removem a tinta do tecido. Teste sempre em uma área pequena e escondida da costura. Segurança química: Nunca misture alvejantes clorados com ácidos ou amoníaco, pois essa combinação libera gases tóxicos.