Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Como tirar manchas antigas de gordura de panos de prato

Casa & Imóveis

Manchas antigas de gordura, molhos e fuligem em panos de prato e toalhas de cozinha costumam resistir até a produtos industriais fortes, deixando o tecido com um aspecto acinzentado. Isso acontece porque as impurezas orgânicas penetram profundamente nas fibras, tornando a lavagem comum insuficiente.

Женщина складывает белые полотенца на массажном столе в спа-салоне
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Женщина складывает белые полотенца на массажном столе в спа-салоне

Para resolver esse problema, existe um método de molho que utiliza óleo vegetal. O óleo atua como um solvente que quebra a ligação entre a gordura acumulada e o tecido. Quando misturado a água fervente e agentes alcalinos, o óleo emulsiona e consegue penetrar nas camadas de sujeira onde os detergentes comuns não chegam, "amolecendo" a gordura para que ela seja removida.

Como preparar a solução

Você precisará de um recipiente resistente ao calor com capacidade de 6 a 7 litros. A mistura é feita da seguinte forma:

  • 5 litros de água fervente;
  • 1 copo de sabão em pó;
  • 2 colheres de sopa de alvejante;
  • 1 colher de sopa de óleo vegetal (qualquer tipo).

Misture bem até obter uma emulsão homogênea. Mergulhe totalmente as peças secas na solução e tampe o recipiente para manter o calor. Deixe as peças de molho enquanto a água esfria gradualmente, por um período de 8 a 10 horas.

Passos finais e cuidados

Após o molho, é essencial enxaguar bem os tecidos em abundância de água para remover os resíduos de sujeira desprendida. Em seguida, as peças devem ser lavadas normalmente em uma máquina de lavar automática.

Atenção redobrada ao enxágue final: se a emulsão de óleo não for totalmente removida, pode surgir um odor desagradável com o tempo. Se notar cheiro de óleo após a lavagem, repita o ciclo na máquina a 60 graus com enxágue extra e amaciante.

Limitações e riscos

  • Tecidos: O método é indicado para fibras naturais, como algodão e linho. Tecidos sintéticos podem deformar com a água fervente.
  • Lã: Não utilize em roupas de lã, pois a temperatura e o alvejante causam encolhimento e danos permanentes.
  • Cores: Para peças coloridas, use apenas alvejantes oxigenados (específicos para cores). Alvejantes com cloro removem a tinta do tecido. Teste sempre em uma área pequena e escondida da costura.
  • Segurança química: Nunca misture alvejantes clorados com ácidos ou amoníaco, pois essa combinação libera gases tóxicos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Mulher
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Estudo identifica quatro episódios de deslocamento abrupto da crosta terrestre
Ciência
Estudo identifica quatro episódios de deslocamento abrupto da crosta terrestre
O fim do solado robusto muda a forma de escolher loafers modernos
Mulher
O fim do solado robusto muda a forma de escolher loafers modernos
Mais populares
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco

Rios e lagos de diferentes continentes abrigam criaturas adaptadas que transformam a calmaria aparente em cenário de risco real para quem se aproxima.

Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Como usar shorts em dias frescos sem errar no estilo
Como usar shorts em dias frescos sem errar no estilo
Híbridos de suínos e javalis no Canadá: adaptação fisiológica e desafios de controle
Como criar volume nos lábios com a técnica de contorno suave
A queda alarmante da aprovação de Macron: o que isso significa para a França e UE? Pravda.Ru Jornal
O fim do solado robusto muda a forma de escolher loafers modernos
BMW iX5 Hydrogen: o crossover que abastece em 5 minutos e promete 750 km de autonomia
Jazz shoes surgem como alternativa confortável aos loafers e sapatilhas
Jazz shoes surgem como alternativa confortável aos loafers e sapatilhas
últimos materiais
Melhores tipos de franja para mudar o visual sem cortar o cabelo
Como tirar manchas antigas de gordura de panos de prato
Por que os carros populares estão sumindo da Europa
Melhores jaquetas para enfrentar a instabilidade do clima urbano
O risco real para carros chineses ao atingirem 100 mil km
Abelhas viram forno vivo contra gigante: vespa sucumbe sem que o veneno seja usado
Reaquecer a água da chaleira elétrica estraga a bebida ou o aparelho?
Machos arriscam tudo por haréns: confrontos deixam dezenas sem vida anualmente
Estilo vintage e cortes em A são recomendados para vestidos de outono 2026
Método do caos: como organizar armários e prateleiras sem frustração
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.