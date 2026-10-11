Roupa com cheiro de mofo? O problema pode não ser o sabão

Roupas com mau cheiro, manchas ou alteração de cor após a lavagem raramente são culpa apenas do sabão. Na maioria das vezes, esses sinais indicam problemas técnicos na máquina de lavar ou erros na forma de uso que exigem intervenção imediata.

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Carga e dosagem: os erros comuns

Encher demais o tambor impede que as peças se movam livremente, prejudicando a lavagem e o enxágue. O mesmo ocorre com o excesso de sabão em pó: o resíduo não é totalmente removido das fibras, resultando em manchas cinzentas nos tecidos.

O engenheiro civil Alexei Tikhonov alerta que a sobrecarga transforma a lavagem em uma mistura desordenada, onde os produtos não alcançam todas as superfícies do tecido. Além da perda de qualidade, o desequilíbrio do tambor acelera o desgaste do conjunto de rolamentos.

Outro ponto de atenção é o ciclo rápido. Ele não foi projetado para remoção profunda de sujeira e pode ser insuficiente para roupas muito sujas.

Higiene dos componentes internos

O odor de mofo é o principal indicador de acúmulo de fiapos, resíduos de detergente e água parada em áreas de difícil acesso. Para evitar esse problema, é necessária a limpeza regular da borracha da porta (gaxeta), da gaveta de sabão e do filtro da bomba de drenagem.

Timofei Cherkasov, especialista em reparos de máquinas de lavar, explica que a umidade constante favorece a criação de biofilmes e mofo na gaxeta do tambor. Se a porta não for deixada entreaberta após o uso e a borracha não for seca, os fungos podem migrar para as roupas.

Manutenção técnica e estabilidade

A redução no fluxo de água geralmente indica obstrução na rede de filtragem da mangueira de entrada. Ignorar a manutenção preventiva ou seguir cronogramas de uso inadequados reduz a vida útil do aparelho.

A vibração excessiva é outro sinal crítico. Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial, observa que ruídos estranhos indicam que o equipamento está operando no limite, o que destrói rapidamente os amortecedores e as conexões. Nesses casos, é fundamental ajustar os pés da máquina para garantir que ela esteja nivelada e evitar danos estruturais ao chassi.

Guia rápido de diagnósticos

Cheiro de mofo: Sujeira acumulada na borracha, no filtro ou na gaveta.

Sujeira acumulada na borracha, no filtro ou na gaveta. Resíduo cinza nas roupas: Excesso de sabão ou tambor sobrecarregado.

Excesso de sabão ou tambor sobrecarregado. Vibração e ruído: Instalação desnivelada ou desgaste dos suportes.

Instalação desnivelada ou desgaste dos suportes. Entrada de água lenta: Obstrução na tela do filtro da mangueira de entrada.

Perguntas frequentes

Por que a roupa cheira a umidade?

Devido ao acúmulo de resíduos orgânicos em filtros e borrachas, que servem de ambiente para a proliferação de bactérias.

Usar mais sabão remove melhor as manchas?

Não. O excesso de produto deposita-se nas fibras do tecido e dificulta o enxágue.

Qual a frequência de limpeza da tela de entrada de água?

Pelo menos a cada seis meses, ou sempre que notar a demora no enchimento do tambor.

O que fazer se a máquina vibrar muito?

Verificar o nivelamento e a fixação dos pés no piso.