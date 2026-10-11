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Roupa com cheiro de mofo? O problema pode não ser o sabão

Casa & Imóveis

Roupas com mau cheiro, manchas ou alteração de cor após a lavagem raramente são culpa apenas do sabão. Na maioria das vezes, esses sinais indicam problemas técnicos na máquina de lavar ou erros na forma de uso que exigem intervenção imediata.

Стиральная машина
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Стиральная машина

Carga e dosagem: os erros comuns

Encher demais o tambor impede que as peças se movam livremente, prejudicando a lavagem e o enxágue. O mesmo ocorre com o excesso de sabão em pó: o resíduo não é totalmente removido das fibras, resultando em manchas cinzentas nos tecidos.

O engenheiro civil Alexei Tikhonov alerta que a sobrecarga transforma a lavagem em uma mistura desordenada, onde os produtos não alcançam todas as superfícies do tecido. Além da perda de qualidade, o desequilíbrio do tambor acelera o desgaste do conjunto de rolamentos.

Outro ponto de atenção é o ciclo rápido. Ele não foi projetado para remoção profunda de sujeira e pode ser insuficiente para roupas muito sujas.

Higiene dos componentes internos

O odor de mofo é o principal indicador de acúmulo de fiapos, resíduos de detergente e água parada em áreas de difícil acesso. Para evitar esse problema, é necessária a limpeza regular da borracha da porta (gaxeta), da gaveta de sabão e do filtro da bomba de drenagem.

Timofei Cherkasov, especialista em reparos de máquinas de lavar, explica que a umidade constante favorece a criação de biofilmes e mofo na gaxeta do tambor. Se a porta não for deixada entreaberta após o uso e a borracha não for seca, os fungos podem migrar para as roupas.

Manutenção técnica e estabilidade

A redução no fluxo de água geralmente indica obstrução na rede de filtragem da mangueira de entrada. Ignorar a manutenção preventiva ou seguir cronogramas de uso inadequados reduz a vida útil do aparelho.

A vibração excessiva é outro sinal crítico. Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial, observa que ruídos estranhos indicam que o equipamento está operando no limite, o que destrói rapidamente os amortecedores e as conexões. Nesses casos, é fundamental ajustar os pés da máquina para garantir que ela esteja nivelada e evitar danos estruturais ao chassi.

Guia rápido de diagnósticos

  • Cheiro de mofo: Sujeira acumulada na borracha, no filtro ou na gaveta.
  • Resíduo cinza nas roupas: Excesso de sabão ou tambor sobrecarregado.
  • Vibração e ruído: Instalação desnivelada ou desgaste dos suportes.
  • Entrada de água lenta: Obstrução na tela do filtro da mangueira de entrada.

Perguntas frequentes

Por que a roupa cheira a umidade?
Devido ao acúmulo de resíduos orgânicos em filtros e borrachas, que servem de ambiente para a proliferação de bactérias.

Usar mais sabão remove melhor as manchas?
Não. O excesso de produto deposita-se nas fibras do tecido e dificulta o enxágue.

Qual a frequência de limpeza da tela de entrada de água?
Pelo menos a cada seis meses, ou sempre que notar a demora no enchimento do tambor.

O que fazer se a máquina vibrar muito?
Verificar o nivelamento e a fixação dos pés no piso.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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