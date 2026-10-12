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Método do caos: como organizar armários e prateleiras sem frustração

Casa & Imóveis

Tentar limpar a casa movendo-se de cômodo em cômodo costuma gerar frustração. O resultado é comum: cinco frentes de trabalho abertas simultaneamente, mas nenhuma terminada, o que causa cansaço e a sensação de que a bagunça persiste.

Уборка комнаты
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Уборка комнаты

Para resolver isso, existe o chamado "método do caos", que muda o foco para ações massivas em vez de graduais. Em vez de organizar pequenas zonas, você retira absolutamente tudo de um espaço escolhido — como um guarda-roupa ou uma prateleira — e coloca todos os itens em uma única pilha no chão.

Essa estratégia cria uma massa crítica de objetos. Quando todo o volume acumulado fica exposto, a triagem torna-se urgente, pois os itens deixam de ser "ruído de fundo" e passam a exigir uma decisão imediata.

Como aplicar o método na prática:

O processo deve ser feito por etapas, evitando a tentativa de organizar a casa inteira de uma vez. O passo a passo é o seguinte:

  • Escolha da zona: Foque em um único objeto, como uma cômoda ou armário.
  • Limite de tempo: Use um cronômetro de 30 a 40 minutos para manter a concentração.
  • Coleta: Retire todos os itens e monte a pilha única.
  • Triagem: Separe os objetos em três categorias: manter, doar ou descartar.

A especialista em organização de espaços, Marina Kiseleva, alerta para a regra dos cinco segundos: se você pegar um objeto e não conseguir decidir o que fazer com ele nesse tempo, ele deve ir para a categoria de descarte. A rapidez evita a sobrecarga emocional.

Limitações e riscos

Existem armadilhas que podem anular a eficácia do método. Uma delas é começar por itens com forte valor sentimental, como fotos antigas ou presentes; isso costuma travar a tomada de decisão. O ideal é iniciar por roupas ou cosméticos.

Outro risco grave é a falta de planejamento do armazenamento. Segundo o mestre em reparos domésticos Arseniy Fedoseev, se você apenas triar as coisas sem ter definido onde cada item ficará (com caixas ou prateleiras livres), o caos retornará em poucos dias. A preparação do espaço deve vir antes da triagem.

Além disso, a organização visual não resolve tudo. É preciso atentar-se a odores ocultos em eletrodomésticos e à limpeza de superfícies para que a sensação de ordem seja completa.

Regras de ouro para a manutenção:

  • Sem hesitação: Não crie a categoria "não sei". Se há dúvida, o item provavelmente não é útil.
  • Descarte imediato: Sacos de lixo devem sair de casa na hora. Deixá-los no canto do quarto transforma a limpeza em uma simulação de ordem.
  • Ritmo gradual: Trabalhe por sessões e zonas para evitar a exaustão mental.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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