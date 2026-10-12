Como criar placas de concreto para jardins usando carpetes reciclados

A decisão de utilizar carpetes ou passadeiras antigas em uma reforma de jardim reside na substituição da armação metálica tradicional e da fôrma de madeira por um núcleo têxtil, transformando resíduos de tecido em placas de concreto para caminhos de jardim.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Садовая дорожка из ковров и цемента

A função do material e o objetivo construtivo

O objetivo é criar placas de pisada (passos) sem a necessidade de montar estruturas de contenção ou comprar telas de reforço. Nesse sistema, a trama do carpete, ao ser saturada com cimento, deixa de ser um revestimento para atuar como uma armadura flexível que distribui a tensão da placa de concreto, evitando que ela se fragmente facilmente sob pressão.

Preparação e processamento do material

A escolha do material depende da densidade: carpetes de trama fechada e pelos curtos são os mais indicados. A sequência inicia com o corte do tecido em fragmentos (sugerido 40x40 cm).

A etapa crítica antes da aplicação é a saturação hídrica. O tecido deve ser limpo e abundantemente molhado. Se o carpete for inserido seco na mistura, ele absorverá a água do cimento rapidamente, prejudicando a hidratação do composto e comprometendo a cura e a resistência final da peça.

Sequência de execução

A montagem ocorre diretamente no local de instalação, seguindo a ordem de densidade do material:

1. Impregnação: Utiliza-se uma mistura fluida de cimento M500 e areia peneirada (proporção 1:2). O fragmento de carpete é imerso e pressionado manualmente para que a solução preencha todos os interstícios da trama.

2. Posicionamento: Após o escoamento do excesso de líquido, a peça é depositada sobre o solo previamente nivelado.

3. Camada de corpo: Sobre a base impregnada, aplica-se uma segunda camada de argamassa com consistência mais densa, elevando a espessura da placa em 1,5 a 2 cm.

Acabamento e controle de cura

A textura da superfície é definida enquanto o concreto está úmido. Para evitar que a placa se torne escorregadia após chuvas, a superfície recebe a pressão de materiais com relevo, como tecidos de trama grossa, grades plásticas/metálicas ou elementos naturais (folhas e galhos), que criam a rugosidade necessária para a aderência.

A etapa final é a proteção contra a evaporação precoce. As placas devem ser cobertas com filme de polietileno por alguns dias e, em climas quentes, mantidas úmidas. Esse controle evita a retração rápida do material, prevenindo a formação de fissuras e garantindo que a placa atinja a resistência máxima prevista.

Trade-off da solução

Esta técnica troca a precisão geométrica e a resistência estrutural de uma calçada concretada tradicional por uma execução simplificada e de baixo custo. Enquanto elimina a necessidade de fôrmas e armações metálicas, a durabilidade e a estabilidade do conjunto dependem inteiramente da qualidade da impregnação do tecido e do controle da cura do concreto.