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Piso pegajoso na cozinha: mistura simples dissolve a gordura sem esforço

Casa & Imóveis

Uma película de gordura acumulada no piso da cozinha cria uma superfície pegajosa que a água comum não consegue remover. O líquido simplesmente escorre sobre a camada oleosa, deixando-a intacta e pronta para capturar mais partículas de poeira. Para resolver isso sem recorrer a produtos químicos agressivos, é preciso alterar a composição do líquido de limpeza para quebrar a estrutura da gordura.

Чистящее средство
Photo: Pravda.Ru by Алёна Тихонова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистящее средство

A ineficácia do método tradicional reside na física básica: óleo e água não se misturam. Detergentes neutros muitas vezes apenas deslocam o resíduo de um lugar para outro, sem dissolver a sujeira. A solução está em adicionar componentes que forcem a gordura a se soltar do revestimento do piso.

Soluções conforme o tipo de resíduo

Ingredientes básicos encontrados em qualquer cozinha — sal, bicarbonato de sódio, ácido cítrico e sabão neutro — podem ser combinados de acordo com a gravidade do problema. Cada mistura tem uma função específica e limitações de uso.

Para prevenção e brilho, dissolva duas colheres de sopa de sal em um balde de água morna. O sal auxilia na secagem rápida e cria uma camada protetora microscópica, dificultando que novas gotas de gordura grudem. Isso torna a limpeza subsequente mais fácil. Se o piso já estiver pegajoso, acrescente uma colher de sopa de bicarbonato de sódio à solução salina. O bicarbonato age como uma base suave, decompondo a película de gordura sem riscar a maioria dos revestimentos.

Para gordura antiga e densa, comum perto de fogões, utilize uma solução mais complexa. Em cinco litros de água morna, misture uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, uma colher de sopa de ácido cítrico e uma colher de sopa de sabão líquido. O bicarbonato levanta a sujeira, o ácido amolece os depósitos e o sabão liga os componentes, permitindo removê-los com um pano. Uma alternativa sem odor químico é o chá preto forte; os taninos na infusão decomõem o leve filme gorduroso. A proporção recomendada é meio litro de chá concentrado para 1,5 litro de água.

Técnica de aplicação

A eficácia depende da temperatura, da umidade controlada e do tempo de contato. Utilize água morna, nunca fervente. Água muito quente pode liquefazer a gordura, espalhando-a por uma área maior e dificultando a remoção. O pano deve estar bem torcido: o excesso de água apenas espalha o óleo em vez de limpar. A solução precisa ter contato ativo com a superfície, sem ficar estagnada sobre ela.

Em áreas com sujeira pesada, aplique o método de compressa: deixe o líquido agir sobre a mancha por três a cinco minutos. Nesse intervalo, os componentes alcalinos ou ácidos destroem a ligação entre a gordura e o piso, facilitando a remoção com um único movimento. Após a limpeza, passe um pano limpo com água pura para remover resíduos de sabão ou sal, evitando a formação de um filme esbranquiçado e garantindo a clareza visual da superfície.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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