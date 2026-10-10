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Tênis na máquina de lavar: o que pode descolar a sola sem aviso

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A lavagem de tênis em máquina depende inteiramente da composição do material do calçado e da configuração do ciclo para evitar a deformação da estrutura ou a descolagem da sola.

Кроссовки в стиральной машине
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Compatibilidade de materiais

Antes de iniciar o processo, é necessário identificar a composição do material. O método de lavagem automática é aplicável apenas a calçados feitos de:

  • Têxtil, sintéticos, malha (mesh), algodão, poliéster e nylon.

Não devem ser colocados na máquina calçados de couro natural, camurça ou nobuck, que exigem limpeza manual ou especializada. Modelos com iluminação embutida, elementos decorativos frágeis ou refletores sensíveis também devem ser excluídos deste método.

Configuração do ciclo e riscos térmicos

A escolha da temperatura e da rotação impacta diretamente a integridade da cola e das costuras:

  • Temperatura: Deve ser mantida em 30°C (máximo 40°C). Temperaturas superiores podem amolecer a cola do calçado, resultando na descolagem da sola.
  • Ciclo: Utilize o modo "Tênis/Calçados Esportivos". Na ausência deste, selecione a lavagem "Delicada" ou "Manual", com duração entre 30 e 40 minutos.
  • Centrifugação: Deve ser desligada ou configurada para a rotação mínima (400-500 rpm). Rotações altas deformam as costuras e esticam o material.

Preparação e proteção mecânica

Para evitar vibrações excessivas que possam danificar o tambor da máquina ou o próprio calçado, siga a sequência de preparação:

  1. Desmontagem: Remova os cadarços e as palmilhas. Os cadarços devem ser lavados em um saco separado e as palmilhas devem ser limpas manualmente para evitar a perda de forma.
  2. Contenção: Coloque os tênis dentro de um saco de lavagem em rede ou uma fronha resistente.
  3. Amortecimento: Adicione duas ou três toalhas de banho velhas ao tambor. Elas atuam como lastro, reduzindo o impacto dos tênis contra as paredes da máquina.

Produtos de limpeza e compatibilidade química

O tipo de agente químico define a remoção da sujeira sem deixar resíduos:

  • Indicados: Sabões líquidos ou cápsulas, que se dissolvem completamente e são removidos com facilidade no enxágue.
  • Não indicados: Sabão em pó (pode deixar resíduos brancos em tecidos escuros ou porosos), amaciantes (obstruem a porosidade de tecidos respiráveis), cloro e alvejantes agressivos (danificam a estrutura do tecido e a camada de cola).

Processo de secagem

A secagem deve ocorrer sem a aplicação de calor artificial para evitar a deformação da sola e do material.

Posicione os tênis em local ventilado, em temperatura ambiente. Para manter a estrutura e acelerar a absorção da umidade, preencha o interior com papel branco limpo. Não utilize jornais, pois a tinta tipográfica pode manchar o forro e a parte externa do calçado.

O processo é finalizado quando o material está completamente seco ao toque, sem deformações visíveis na sola ou no tecido.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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