Tênis na máquina de lavar: o que pode descolar a sola sem aviso

A lavagem de tênis em máquina depende inteiramente da composição do material do calçado e da configuração do ciclo para evitar a deformação da estrutura ou a descolagem da sola.
Antes de iniciar o processo, é necessário identificar a composição do material. O método de lavagem automática é aplicável apenas a calçados feitos de:
Não devem ser colocados na máquina calçados de couro natural, camurça ou nobuck, que exigem limpeza manual ou especializada. Modelos com iluminação embutida, elementos decorativos frágeis ou refletores sensíveis também devem ser excluídos deste método.
A escolha da temperatura e da rotação impacta diretamente a integridade da cola e das costuras:
Para evitar vibrações excessivas que possam danificar o tambor da máquina ou o próprio calçado, siga a sequência de preparação:
O tipo de agente químico define a remoção da sujeira sem deixar resíduos:
A secagem deve ocorrer sem a aplicação de calor artificial para evitar a deformação da sola e do material.
Posicione os tênis em local ventilado, em temperatura ambiente. Para manter a estrutura e acelerar a absorção da umidade, preencha o interior com papel branco limpo. Não utilize jornais, pois a tinta tipográfica pode manchar o forro e a parte externa do calçado.
O processo é finalizado quando o material está completamente seco ao toque, sem deformações visíveis na sola ou no tecido.
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Répteis buscam locais secos e aquecidos durante as chuvas, elevando a frequência de aparições em acomodações com arquitetura aberta ou vegetação próxima.