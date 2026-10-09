Beleza engana na obra: marcação técnica decide se o piso vai ranger

A decisão de escolher as madeiras para a estrutura de um piso ou de uma casa de moldura (frame) deve basear-se na marcação técnica do material, e não apenas na aparência visual da superfície. A estética da madeira nem sempre coincide com sua capacidade estrutural; por isso, a escolha do código alfanumérico estampado em cada peça é o que define se o piso irá ranger ou se a estrutura sofrerá recalques prematuros.
Para elementos que suportam carga, como vigas de piso e caibros de telhado, a marcação técnica é o critério de validação. O bloco de dados presente na madeira fornece cinco parâmetros essenciais que orientam a decisão de uso:
É necessário considerar que a classificação é atribuída ao lote. Como a classe superior pode conter até 5% de peças com desvios, a marcação deve ser complementada por uma inspeção visual individual para descartar empenamentos.
A escolha da classe da madeira define a carga que o vão suportará e a distância máxima entre apoios. As alternativas dividem-se conforme a função na obra:
Um ponto crítico na análise é a posição dos nós. Um nó localizado na borda da peça é mais prejudicial do que um no centro, pois as extremidades são as zonas de maior tensão durante a flexão. A classe №2, por exemplo, limita rigorosamente o tamanho dos nós na borda para assegurar a estabilidade sob carga.
A marcação de umidade (S-GRN, S-DRY, KD) dita a viabilidade do material para etapas internas. O uso de madeira "verde" (S-GRN) em pisos internos gera a retração do material ao entrar em contato com ambientes aquecidos, resultando em:
Para evitar esses problemas, a escolha deve recair sobre a marcação KD (secagem em estufa) ou S-DRY, que limitam a umidade a no máximo 19%. Mesmo assim, a sequência correta exige a aclimatação do material no local da obra antes da instalação final.
A decisão técnica deve ignorar termos mercadológicos como "Premium" ou "Top Choice", que referem-se apenas à estética e não à capacidade de carga. O único critério de resultado para a resistência é o carimbo da classe (ex: №2).
Há também uma limitação técnica importante: o corte longitudinal de uma viga anula a certificação de resistência original, pois altera a distribuição de tensões da peça. Por fim, a marcação garante a resistência, mas a retilineidade (ausência de torção ou curvatura em arco) deve ser verificada manualmente, pois é esse fator que condiciona a qualidade do revestimento final.
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Répteis buscam locais secos e aquecidos durante as chuvas, elevando a frequência de aparições em acomodações com arquitetura aberta ou vegetação próxima.