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Beleza engana na obra: marcação técnica decide se o piso vai ranger

Casa & Imóveis

A decisão de escolher as madeiras para a estrutura de um piso ou de uma casa de moldura (frame) deve basear-se na marcação técnica do material, e não apenas na aparência visual da superfície. A estética da madeira nem sempre coincide com sua capacidade estrutural; por isso, a escolha do código alfanumérico estampado em cada peça é o que define se o piso irá ranger ou se a estrutura sofrerá recalques prematuros.

Образцы древесных плит
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Образцы древесных плит

Identificação e Componentes da Marcação

Para elementos que suportam carga, como vigas de piso e caibros de telhado, a marcação técnica é o critério de validação. O bloco de dados presente na madeira fornece cinco parâmetros essenciais que orientam a decisão de uso:

  • Número da serraria (identificação do fabricante).
  • Selo do órgão certificador (garantia de classificação independente).
  • Classe/Grau (indicador de resistência e limite de defeitos).
  • Espécie da madeira (determina a carga permitida por vão).
  • Umidade (estado da madeira no momento da calibração).

É necessário considerar que a classificação é atribuída ao lote. Como a classe superior pode conter até 5% de peças com desvios, a marcação deve ser complementada por uma inspeção visual individual para descartar empenamentos.

Alternativas de Classes e Aplicações Estruturais

A escolha da classe da madeira define a carga que o vão suportará e a distância máxima entre apoios. As alternativas dividem-se conforme a função na obra:

  • Estruturais (№1, №2, №3): Destinadas a vigas e caibros. A classe №2 é a alternativa equilibrada para a estrutura principal da casa por suportar altas cargas de vão.
  • Estrutura Leve (Standard, Utility): Indicadas para soleiras, travessas e ripas, ou seja, elementos que não carregam o peso principal da construção.
  • Montantes (Stud): Madeiras com alta retilineidade para paredes verticais que receberão drywall. Não devem ser utilizadas em vãos horizontais.

Um ponto crítico na análise é a posição dos nós. Um nó localizado na borda da peça é mais prejudicial do que um no centro, pois as extremidades são as zonas de maior tensão durante a flexão. A classe №2, por exemplo, limita rigorosamente o tamanho dos nós na borda para assegurar a estabilidade sob carga.

O Impacto da Umidade na Sequência de Acabamento

A marcação de umidade (S-GRN, S-DRY, KD) dita a viabilidade do material para etapas internas. O uso de madeira "verde" (S-GRN) em pisos internos gera a retração do material ao entrar em contato com ambientes aquecidos, resultando em:

  • Fissuras no acabamento e nas placas de gesso.
  • Afrouxamento de fixações (pregos e parafusos que perdem a aderência).
  • Alterações na geometria do piso, criando desníveis.

Para evitar esses problemas, a escolha deve recair sobre a marcação KD (secagem em estufa) ou S-DRY, que limitam a umidade a no máximo 19%. Mesmo assim, a sequência correta exige a aclimatação do material no local da obra antes da instalação final.

Trade-offs e Verificações Finais

A decisão técnica deve ignorar termos mercadológicos como "Premium" ou "Top Choice", que referem-se apenas à estética e não à capacidade de carga. O único critério de resultado para a resistência é o carimbo da classe (ex: №2).

Há também uma limitação técnica importante: o corte longitudinal de uma viga anula a certificação de resistência original, pois altera a distribuição de tensões da peça. Por fim, a marcação garante a resistência, mas a retilineidade (ausência de torção ou curvatura em arco) deve ser verificada manualmente, pois é esse fator que condiciona a qualidade do revestimento final.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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