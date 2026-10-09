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Falhas ocultas no vaso sanitário: descubra o que pode estar errado

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O fluxo contínuo de água no vaso sanitário manifesta-se através de um ruído constante e do escorrimento visível de água na bacia, resultando em aumento no consumo hídrico.

Сантехник осматривает оголенные трубы в ванной комнате
Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Сантехник осматривает оголенные трубы в ванной комнате

Em funcionamento normal, o sistema de descarga preenche o reservatório até um nível pré-determinado; nesse ponto, o mecanismo de entrada interrompe o fluxo de água. A água permanece estática no tanque até que o acionamento do botão libere a descida do volume para a bacia, reiniciando o ciclo de enchimento.

Diagnóstico do ponto de ruptura

Para identificar a causa, é necessário observar por onde a água está saindo enquanto o tanque tenta encher. O comportamento do sistema divide-se em dois cenários distintos:

Cenário 1: Escoamento pelo extravasor. A água atinge o topo do tubo vertical (ladrão/extravasor) e transborda para dentro dele. Aqui, a falha está na interrupção do enchimento: o sistema não reconhece que o tanque atingiu a capacidade máxima.

Cenário 2: Escoamento com nível baixo. A água desce para a bacia sem chegar a atingir a borda do tubo de extravasor. Neste caso, a ruptura da vedação ocorre na base, onde o mecanismo de descarga encontra o fundo do reservatório.

Análise da boia e válvula de entrada

No primeiro cenário, a hipótese é que a boia esteja desregulada ou a válvula de entrada apresente falha. A função da boia é fechar a entrada de água em um nível seguro.

A verificação consiste em ajustar a boia para que a interrupção do fluxo ocorra entre 1,5 e 2 centímetros abaixo da borda do tubo de extravasor. A regulagem é feita via parafuso de plástico ou fixador móvel, conforme o modelo do equipamento.

Análise da vedação inferior

No segundo cenário, a causa provável é a perda de estanqueidade do anel de vedação (gaxeta) do conjunto de descarga.

O procedimento de verificação segue a sequência:

  • Interrupção do fornecimento de água e esvaziamento total do tanque.
  • Remoção da tampa e do mecanismo de descarga.
  • Inspeção visual da vedação de borracha.

A evidência permite distinguir duas condições: se houver apenas acúmulo de resíduos calcários ou ferrugem, a limpeza da borracha e da sede da válvula pode restaurar a função. Se a borracha apresentar deformações, rachaduras ou endurecimento do material, a limpeza é insuficiente e a substituição da peça é necessária.

Substituição e validação

Caso a substituição seja a ação indicada, a compatibilidade da nova peça depende do diâmetro e da espessura exatos do modelo original. A recomendação é utilizar a peça antiga como amostra ou basear-se na marcação do fabricante para evitar erros de milímetros que mantenham a infiltração.

A confirmação da resolução do problema ocorre através do seguinte teste:

  1. Abertura da água até a parada total do enchimento.
  2. Execução de 2 a 3 descargas consecutivas.
  3. Observação por 15 a 20 minutos para garantir que não existam fluxos residuais na bacia nem reabastecimentos espontâneos do tanque.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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