Falhas ocultas no vaso sanitário: descubra o que pode estar errado

O fluxo contínuo de água no vaso sanitário manifesta-se através de um ruído constante e do escorrimento visível de água na bacia, resultando em aumento no consumo hídrico.
Em funcionamento normal, o sistema de descarga preenche o reservatório até um nível pré-determinado; nesse ponto, o mecanismo de entrada interrompe o fluxo de água. A água permanece estática no tanque até que o acionamento do botão libere a descida do volume para a bacia, reiniciando o ciclo de enchimento.
Para identificar a causa, é necessário observar por onde a água está saindo enquanto o tanque tenta encher. O comportamento do sistema divide-se em dois cenários distintos:
Cenário 1: Escoamento pelo extravasor. A água atinge o topo do tubo vertical (ladrão/extravasor) e transborda para dentro dele. Aqui, a falha está na interrupção do enchimento: o sistema não reconhece que o tanque atingiu a capacidade máxima.
Cenário 2: Escoamento com nível baixo. A água desce para a bacia sem chegar a atingir a borda do tubo de extravasor. Neste caso, a ruptura da vedação ocorre na base, onde o mecanismo de descarga encontra o fundo do reservatório.
No primeiro cenário, a hipótese é que a boia esteja desregulada ou a válvula de entrada apresente falha. A função da boia é fechar a entrada de água em um nível seguro.
A verificação consiste em ajustar a boia para que a interrupção do fluxo ocorra entre 1,5 e 2 centímetros abaixo da borda do tubo de extravasor. A regulagem é feita via parafuso de plástico ou fixador móvel, conforme o modelo do equipamento.
No segundo cenário, a causa provável é a perda de estanqueidade do anel de vedação (gaxeta) do conjunto de descarga.
O procedimento de verificação segue a sequência:
A evidência permite distinguir duas condições: se houver apenas acúmulo de resíduos calcários ou ferrugem, a limpeza da borracha e da sede da válvula pode restaurar a função. Se a borracha apresentar deformações, rachaduras ou endurecimento do material, a limpeza é insuficiente e a substituição da peça é necessária.
Caso a substituição seja a ação indicada, a compatibilidade da nova peça depende do diâmetro e da espessura exatos do modelo original. A recomendação é utilizar a peça antiga como amostra ou basear-se na marcação do fabricante para evitar erros de milímetros que mantenham a infiltração.
A confirmação da resolução do problema ocorre através do seguinte teste:
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