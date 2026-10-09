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Como remover bolinhas de blusas de tricô com pedra-pomes

Casa & Imóveis

A formação de bolinhas (pilling) em mangas e laterais de blusas de tricô ocorre devido ao emaranhamento de fibras, o que compromete a aparência da peça. Para remover esses resíduos, a pedra-pomes pode ser utilizada como ferramenta abrasiva, desde que aplicada com cautela para não danificar a estrutura do tecido.

Уборка катышков с одежды
Photo: Pravda.Ru by Нина Захарова is licensed under publiс domain
Уборка катышков с одежды

O material e o funcionamento da pedra-pomes

A superfície porosa da pedra-pomes atua capturando as fibras soltas e separando os aglomerados de lã do restante da peça. Por ser um método abrasivo, existe o risco de levantar excessivamente o cerne do tecido ou romper fios principais caso haja pressão excessiva, o que acelera o desgaste da roupa.

Preparação e teste de compatibilidade

Antes de aplicar o método na peça inteira, é necessário validar a compatibilidade do material:

  • Utilize a pedra-pomes limpa, seca e sem arestas cortantes.
  • Caso a pedra seja nova, lave-a e seque-a completamente para evitar que resíduos de pó mineral penetrem nas fibras.
  • Estenda a peça seca sobre uma superfície rígida e plana (como uma mesa), eliminando dobras.
  • Realize a operação em uma área discreta, como a parte interna da bainha.

Se a superfície do tecido tornar-se porosa ou apresentarem fios puxados após o teste, a pedra-pomes não é compatível com esse material.

Método de remoção de bolinhas

Para remover as bolinhas sem comprometer a integridade do tecido, siga a sequência:

  • Pressione o tecido firmemente contra a mesa com a palma da mão para evitar deslocamentos ou vincos.
  • Deslize a pedra-pomes em uma única direção, aplicando o mínimo de pressão, apenas tocando a superfície.
  • Trabalhe em pequenas áreas para monitorar o impacto no material.
  • Remova manualmente as fibras soltas a cada 2 ou 3 movimentos e inspecione o tecido.
  • Finalize recolhendo os resíduos restantes com uma escova macia para roupas.

Não aumente a pressão para remover bolinhas resistentes; nesses casos, utilize tesouras.

Limitações e riscos por tipo de material

A pedra-pomes não deve ser utilizada nos seguintes casos:

  • Composições delicadas: cashmere fino, angorá e mohair.
  • Texturas complexas: tricôs com trama aberta (rendados), pontos em relevo ou bordados.
  • Zonas críticas: costuras e bordas, onde a probabilidade de prender e romper o fio principal é maior.

O resultado final é atingido quando as bolinhas são removidas e a textura do tecido permanece lisa e inalterada. Em caso de dúvida ou instruções específicas na etiqueta do fabricante, evite o uso de abrasivos.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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