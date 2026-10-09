Como remover bolinhas de blusas de tricô com pedra-pomes

A formação de bolinhas (pilling) em mangas e laterais de blusas de tricô ocorre devido ao emaranhamento de fibras, o que compromete a aparência da peça. Para remover esses resíduos, a pedra-pomes pode ser utilizada como ferramenta abrasiva, desde que aplicada com cautela para não danificar a estrutura do tecido.
A superfície porosa da pedra-pomes atua capturando as fibras soltas e separando os aglomerados de lã do restante da peça. Por ser um método abrasivo, existe o risco de levantar excessivamente o cerne do tecido ou romper fios principais caso haja pressão excessiva, o que acelera o desgaste da roupa.
Antes de aplicar o método na peça inteira, é necessário validar a compatibilidade do material:
Se a superfície do tecido tornar-se porosa ou apresentarem fios puxados após o teste, a pedra-pomes não é compatível com esse material.
Para remover as bolinhas sem comprometer a integridade do tecido, siga a sequência:
Não aumente a pressão para remover bolinhas resistentes; nesses casos, utilize tesouras.
A pedra-pomes não deve ser utilizada nos seguintes casos:
O resultado final é atingido quando as bolinhas são removidas e a textura do tecido permanece lisa e inalterada. Em caso de dúvida ou instruções específicas na etiqueta do fabricante, evite o uso de abrasivos.
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