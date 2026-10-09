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Como evitar o desgaste prematuro da máquina de lavar

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Uma máquina de lavar opera através de um ciclo coordenado de enchimento, agitação, drenagem e centrifugação. Quando esse sistema apresenta queda de desempenho, ruídos excessivos ou falhas na drenagem, a causa frequentemente não reside em um defeito de fabricação, mas em desvios operacionais que comprometem a vida útil dos componentes mecânicos e hidráulicos.

Стиральная машина
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Стиральная машина

Desgaste prematuro de rolamentos e amortecedores

O funcionamento normal do motor e dos eixos prevê intervalos de resfriamento e a evaporação da umidade interna entre os ciclos. O desvio ocorre quando a máquina é utilizada em regime "non-stop", com ciclos sucessivos sem pausas.

Nesse cenário, o motor não resfria adequadamente e a carga mecânica sobre os rolamentos e amortecedores aumenta. Para evitar a deformação de peças e o desgaste precoce do motor, a evidência técnica sugere a adoção de intervalos de 1 a 1,5 hora entre as lavagens.

Instabilidade no tambor e vibração excessiva

O sistema de suspensão é projetado para suportar pesos específicos conforme o tipo de tecido. Enquanto o limite nominal (ex: 5kg ou 7kg) aplica-se ao algodão, tecidos como lã ou edredons possuem um limite real menor, em torno de 2 a 2,5 kg.

O problema surge quando a carga excede a capacidade do tecido específico; ao molhar, essas peças tornam-se excessivamente pesadas, gerando desequilíbrio no eixo. Essa vibração anômala durante a centrifugação força os amortecedores ao limite e pode causar a quebra do tambor. A verificação ideal é manter sempre um espaço livre na parte superior do tambor.

Obstrução do sistema de drenagem

A bomba de drenagem deve expelir a água livremente para concluir o ciclo. O acúmulo de detritos — como moedas, botões, cabelos e fiapos — no filtro de drenagem atua como um bloqueio físico.

Este sintoma de escoamento lento força a bomba a trabalhar sob sobrecarga para compensar a obstrução, o que pode levar à queima do componente. A manutenção preventiva consiste na limpeza do filtro (localizado na parte inferior da máquina) a cada 5 ou 6 lavagens, ou no máximo mensalmente.

Acúmulo de resíduos biológicos e químicos

A lavagem constante em baixas temperaturas (30-40 °C) impede a dissolução completa de resíduos de sabão e a eliminação de bactérias. O resultado é a formação de uma camada de limo e fungos no interior do tanque e nas vedações.

Para reverter esse processo e proteger as borrachas de vedação, é necessária a execução de um ciclo de alta temperatura (90 °C) ou o modo "Limpeza do Tambor" uma vez por mês, sem roupas, para dissolver resíduos e eliminar microrganismos.

Degradação da vedação e proliferação de mofo

A vedação da porta e a gaveta de sabão precisam de ventilação para que a umidade residual evapore. O fechamento hermético imediato após o uso retém a água, criando o ambiente ideal para o surgimento de mofo negro na borracha (gaxeta).

Além do odor e de manchas nas roupas, a proliferação de fungos compromete a integridade do material elastomérico da vedação. A prática correta é manter a porta e a gaveta de detergente semiabertas entre as utilizações.

Acúmulo de espuma e incrustações internas

O sistema de sensores e a bomba dependem de uma proporção correta de água e detergente. O uso excessivo de sabão gera espuma residual que não é totalmente removida no enxágue.

Com o tempo, essa espuma sedimenta-se nas mangueiras e componentes internos, transformando-se em uma crosta rígida que interfere na leitura dos sensores e na eficiência da bomba. A mitigação desse risco ocorre através de três níveis de controle:

  • Uso de medida: Substituir a dosagem "a olho" por copos medidores, ajustando à dureza da água.
  • Seguimento de manual: Ajustar a quantidade rigorosamente conforme as instruções do fabricante.
  • Autodose: Utilização de modelos com dosagem automática para precisão máxima e proteção do hardware.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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