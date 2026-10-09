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Como recuperar e manter a maciez de toalhas de banho

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A perda de maciez em toalhas de banho, comum após 6 a 12 meses de uso, geralmente não decorre do desgaste natural das fibras, mas do acúmulo de resíduos químicos e do uso de temperaturas inadequadas, o que reduz a capacidade de absorção do tecido.

Полотенца на полотенцесушителе в ванной
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Полотенца на полотенцесушителе в ванной

Remoção de resíduos de detergentes e amaciantes

O acúmulo de partículas de sabão em pó e amaciante entre as fibras torna o tecido áspero e impede que a toalha absorva a água da pele. Para remover esses depósitos, realize uma lavagem preventiva mensal sem detergente, adicionando meio copo de vinagre branco comum no compartimento do amaciante. O vinagre atua dissolvendo resíduos químicos e calcários, devolvendo a estrutura original ao tecido.

Em casos de tecidos já excessivamente rígidos, realize o molho em água morna com vinagre por uma hora antes de iniciar o ciclo de lavagem normal.

Temperatura e regime de lavagem por material

Temperaturas excessivas tornam as fibras quebradiças. A temperatura deve ser ajustada conforme a composição do material:

  • Algodão: 40-60 °C (utilize o limite máximo apenas em casos de sujeira intensa).
  • Bambu e Microfibra: 30-40 °C (exigem regime delicado).

Não misture materiais diferentes na mesma carga, pois cada um exige ciclos e temperaturas distintas.

Uso de produtos de limpeza

Para preservar o volume do plush, prefira detergentes líquidos em vez de sabão em pó, pois os líquidos são removidos com maior facilidade durante o enxágue.

  • Dosagem de sabão em pó: Se optar pelo pó, utilize 1/3 a menos da quantidade recomendada pelo fabricante para evitar a rigidez.
  • Uso de amaciante: O amaciante cria uma película nas fibras que reduz a absorção. Reduza a dose habitual pela metade ou substitua-o por vinagre a cada 3 ou 4 lavagens.

Configuração da máquina de lavar

O espaço livre no tambor é essencial para a eficiência do enxágue. Se a máquina estiver superlotada, a água não circula entre as fibras, retendo espuma e sujeira.

  • Preencha o tambor em no máximo 70% da capacidade.
  • Configure a centrifugação entre 400 e 600 rotações; rotações acima de 1000 podem desgastar as fibras por atrito.
  • Lave as toalhas separadamente de roupas com zíperes, ganchos ou botões para evitar puxados nos fios.

Secagem e preservação do volume

A forma de secar define a maciez final do tecido. Embora a secadora de roupas seja ideal para aerar as fibras, na secagem natural observe:

  • Não exponha as toalhas a radiadores quentes ou luz solar direta, pois isso torna as fibras rígidas.
  • Estenda as peças de forma aberta em local bem ventilado.
  • Retire as toalhas do tambor imediatamente após o fim do ciclo para evitar o odor de mofo.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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