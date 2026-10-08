Como escolher a temperatura da água para lavar roupas por tipo de tecido

A escolha da temperatura da água na lavagem de roupas deve ser determinada pela composição do material, e não pela intensidade da sujeira. O uso de água excessivamente quente pode causar a retração de fibras de lã, a perda de cor em jeans e a redução da elasticidade de tecidos esportivos.

Photo: NewsInfo.Ru by Татьяна Костина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Родитель и ребёнок занимаются стиркой в уютной домашней прачечной

Identificação do material e limite térmico

O primeiro passo é a verificação da etiqueta interna da peça para identificar o limite máximo de temperatura permitido. Caso a etiqueta esteja ausente ou ilegível, a recomendação é utilizar o ciclo delicado entre 20 °C e 30 °C para evitar danos térmicos às fibras.

Regimes de temperatura por tipo de tecido

Lã e materiais delicados (20-30 °C)

Seda, viscose e malhas finas deformam se expostas a temperaturas acima de 30 °C. Para roupas de lã, a adição de detergente de louça no compartimento do condicionador auxilia na manutenção da maciez do pelo e na prevenção de bolinhas.

Sintéticos e algodão colorido (30-40 °C)

Para preservar a intensidade de cores e estampas, a temperatura ideal é de 30 °C, pois a água mais quente acelera a descoloração. Recomenda-se testar a migração de cor em peças novas: molhar uma pequena área do tecido e pressionar um lenço branco; se houver transferência de pigmento, a peça deve ser lavada separadamente.

Linho e algodão branco (60-90 °C)

Tecidos naturais claros suportam até 60 °C, podendo chegar a 90 °C em casos de sujeiras críticas. O uso frequente de temperaturas máximas pode acelerar a formação de calcário na resistência da máquina. Para remover o amarelado de fibras brancas, pode-se adicionar meio copo de ácido cítrico ao tambor.

Roupas esportivas (30 °C)

Peças com elastano ou membranas tecnológicas perdem a capacidade de respirar e a elasticidade se lavadas com água quente. Nestes materiais, o uso de condicionador é contraindicado, pois os componentes do produto obstruem os microporos da membrana.

Cuidados com tecidos jeans

O jeans é suscetível à perda de densidade e desbotamento. Para mitigar esses danos, a temperatura não deve exceder 30 °C e a peça deve ser lavada do avesso para evitar marcas esbranquiçadas e desgastes prematuros na face externa.

Critérios de eficácia e riscos

A temperatura deve equilibrar a preservação da fibra e a solubilidade do insumo. Temperaturas abaixo de 20 °C podem não dissolver completamente o sabão em pó, resultando em manchas de resíduos no tecido. A separação das roupas por composição têxtil é a condição necessária para a escolha do ciclo de lavagem seguro.