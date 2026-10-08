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Sabão em excesso pode prejudicar tecidos: aprenda a dosar corretamente

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A dosagem de sabão em pó na máquina de lavar deve ser baseada no peso da carga de roupa seca, e não na quantidade de espuma gerada, para evitar danos ao equipamento e resíduos nos tecidos.

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Cálculo da quantidade de sabão

O método de medição baseia-se na proporção de colheres de sopa por quilo de roupa seca:

  • Roupas com sujeira leve (uso diário): 1 colher de sopa de sabão para cada 1 kg de roupa.
  • Roupas com sujeira intensa (panos de chão, roupas de trabalho ou lençóis manchados): 2 colheres de sopa de sabão para cada 1 kg de roupa.

A quantidade final de produto deve ser ajustada conforme a dureza da água: em águas mais moles, o sabão espuma com mais facilidade, permitindo a utilização do limite inferior da dosagem.

Riscos do excesso de produto

O uso de quantidades superiores às recomendadas compromete a máquina e a roupa:

  • Componentes internos: O excesso de química que não é removido no ciclo de lavagem deposita-se nas tubulações e no tambor, criando resíduos que podem causar mau cheiro no tanque e falhas nos elementos de aquecimento.
  • Tecidos e pele: O ciclo de enxágue padrão pode não ser suficiente para remover o excesso de tensoativos. Isso resulta em manchas esbranquiçadas em roupas escuras e pode causar irritações cutâneas no usuário.

O uso de condicionadores também deve ser moderado para evitar o acúmulo de componentes dentro do sistema da máquina.

Critério de resultado

A tarefa é considerada bem executada quando a roupa está limpa, sem resíduos esbranquiçados nos tecidos e sem a formação de excesso de espuma que transborde ou sature o sistema de drenagem da máquina.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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