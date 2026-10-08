Sabão em excesso pode prejudicar tecidos: aprenda a dosar corretamente

A dosagem de sabão em pó na máquina de lavar deve ser baseada no peso da carga de roupa seca, e não na quantidade de espuma gerada, para evitar danos ao equipamento e resíduos nos tecidos.
O método de medição baseia-se na proporção de colheres de sopa por quilo de roupa seca:
A quantidade final de produto deve ser ajustada conforme a dureza da água: em águas mais moles, o sabão espuma com mais facilidade, permitindo a utilização do limite inferior da dosagem.
O uso de quantidades superiores às recomendadas compromete a máquina e a roupa:
O uso de condicionadores também deve ser moderado para evitar o acúmulo de componentes dentro do sistema da máquina.
A tarefa é considerada bem executada quando a roupa está limpa, sem resíduos esbranquiçados nos tecidos e sem a formação de excesso de espuma que transborde ou sature o sistema de drenagem da máquina.
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