Como limpar espaços estreitos e frestas com rolo de massa e meia

O acúmulo de poeira sob cômodas baixas, migalhas próximas à geladeira e pelos de animais atrás de radiadores são resíduos que frequentemente escapam ao alcance de aspiradores e mops convencionais devido às dimensões das fendas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Скрытые уголки уборки

Para remover esses detritos de espaços estreitos, é possível utilizar um dispositivo montado com uma скалка (rolo de massa) de madeira e uma meia de algodão.

Montagem do dispositivo

A construção consiste em esticar uma meia de algodão limpa e sem furos sobre a скалка de madeira. A extremidade da meia deve ser fixada firmemente ao cabo com um elástico de escritório ou fita adesiva; a fixação rígida evita que o tecido deslize e fique preso sob o móvel durante a operação.

O estado do tecido define a função:

Seco: para a coleta de poeira leve.

para a coleta de poeira leve. Levemente umedecido: para limpezas mais profundas. Deve-se usar um borrifador para evitar que a madeira da скалка absorva excesso de água e inche, ou que o chão fique com manchas de umidade.

Aplicação por área e material

O método de movimentação varia conforme o local para garantir a remoção do resíduo e a integridade das superfícies:

Sob móveis (camas e armários): insira a скалка e realize movimentos de varredura em direção ao operador, evitando empurrar a sujeira para o fundo. Gira-se a скалка em torno do próprio eixo para que fios e cabelos se enrolem na base de algodão.

Radiadores: a limpeza deve ocorrer apenas com o equipamento frio. Utiliza-se exclusivamente a meia seca, pois a combinação de umidade e poeira pode gerar manchas difíceis de remover na grade do radiador. Não deve ser aplicada força excessiva em frestas muito apertadas para evitar riscos na pintura.

Atrás de eletrodomésticos (geladeiras e máquinas de lavar): o aparelho deve estar desligado da energia. O movimento deve ser feito apenas dentro do campo de visão, sem introduzir o instrumento às cegas, para evitar danos a fiações elétricas ou tubos de cobre do resfriador.

Adaptação para vãos reduzidos

Se o diâmetro da скалка for maior que a fenda (como entre um armário encostado e a parede), substitua a base de madeira por uma régua longa ou uma ripa fina. É obrigatório envolver completamente as bordas rígidas da régua com o tecido para evitar riscos nas superfícies.

A tarefa termina quando a área visível está livre de detritos. Após o uso, a meia deve ser lavada e a base de madeira limpa com um pano seco.