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Como reutilizar embalagens de ovos para otimizar cozinha e jardim

Casa & Imóveis

O uso de embalagens de ovos costuma terminar no descarte imediato, mas a geometria e o material do suporte de papelão podem ser aplicados para reduzir o atrito em tarefas recorrentes na cozinha e no jardim.

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Congelamento porcionado de ervas

O manuseio de ervas frescas como salsa e coentro frequentemente gera desperdício, pois esses alimentos murcham rapidamente. O atrito aqui está na repetição do ciclo: lavar, picar e descartar o que não foi usado a tempo. A embalagem de ovos pode atuar como um sistema de porcionamento para facilitar a preparação futura de refeições.

O processo segue a lógica da isolação e armazenamento:

  • Preparação: as ervas são lavadas, secas e picadas.
  • Isolação: para evitar o contato direto do alimento com o papelão e garantir a higiene, o suporte deve ser forrado com filme plástico, vedando cada cavidade.
  • Congelamento: as ervas são distribuídas nas células e levadas ao freezer.
  • Armazenamento final: após a solidificação, as porções são retiradas e transferidas para recipientes herméticos ou sacos plásticos.

O resultado é a criação de unidades prontas para uso, eliminando a necessidade de processar a erva a cada nova receita.

Demarcação de canteiros

No jardim, a dificuldade reside em manter o espaçamento uniforme entre as mudas sem a necessidade de medições constantes. A superfície relevada da embalagem de papelão serve como ferramenta de marcação física no solo.

Ao pressionar a embalagem contra a terra preparada e removê-la, criam-se depressões equidistantes. Esse método reduz o tempo de plantio de culturas que exigem distribuição regular, como rabanetes ou alface, embora a profundidade final da semente deva ser ajustada conforme a necessidade da planta.

Destino do material: compostagem

Quando a embalagem é feita de celulose pura, sem revestimentos plásticos ou laminados, o descarte deixa de ser um resíduo para se tornar um insumo. O papelão atua como componente estrutural na compostagem.

Para integrar o material ao sistema de adubação:

  • O suporte deve ser fragmentado em pedaços pequenos.
  • Deve ser misturado à massa orgânica.
  • Elementos coloridos ou plastificados devem ser excluídos do processo.

Parâmetros de segurança e uso

A funcionalidade do sistema depende da integridade do material. Embalagens úmidas, sujas ou com odores não devem ser utilizadas em contato com alimentos. Além disso, a substituição do papelão por plástico ou isopor anula a viabilidade do processo de compostagem e a eficácia da demarcação no solo.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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