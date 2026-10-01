Remoção da película ressecada: a técnica para não estragar o PVC

A película protetora de janelas de PVC, quando não removida logo após a instalação, tende a ressecar sob a ação dos raios solares. Esse processo faz com que a camada adesiva se funda ao perfil de plástico, resultando em rasgos e manchas amareladas e pegajosas que não saem com água.
Para remover a película sem danificar o brilho do PVC, é necessário recuperar a elasticidade do adesivo através do calor.
O procedimento deve seguir esta sequência:
Risco de dano: Não utilize secadores térmicos industriais em potência máxima, pois o calor excessivo pode deformar o plástico. É proibido o uso de espátulas metálicas ou facas, que causam riscos profundos no material.
Após a retirada da película, podem persistir resíduos amarelados. Como soluções com sabão não são eficazes para este tipo de sujeira, deve-se utilizar agentes que dissolvam a cola sem agredir o PVC:
Para evitar a degradação irreversível do perfil de PVC, evite os seguintes itens:
Em janelas com textura de madeira ou cores específicas, a cautela deve ser maior, pois a película decorativa é mais sensível ao calor que o PVC branco. Nestes casos, utilize a temperatura mínima do secador e realize testes de compatibilidade de qualquer produto de limpeza em áreas ocultas.
A tarefa é finalizada quando o perfil é limpo com um pano úmido para remover quaisquer resíduos químicos remanescentes.
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