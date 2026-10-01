Remoção da película ressecada: a técnica para não estragar o PVC

A película protetora de janelas de PVC, quando não removida logo após a instalação, tende a ressecar sob a ação dos raios solares. Esse processo faz com que a camada adesiva se funda ao perfil de plástico, resultando em rasgos e manchas amareladas e pegajosas que não saem com água.

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Remoção da película ressecada

Para remover a película sem danificar o brilho do PVC, é necessário recuperar a elasticidade do adesivo através do calor.

O procedimento deve seguir esta sequência:

Aqueça um pequeno trecho do perfil (aproximadamente 20-30 cm) com um secador de cabelo comum por 20 a 30 segundos, mantendo a distância de 10 a 15 cm.

Levante a borda da película utilizando um raspador de plástico ou um cartão bancário antigo.

Puxe a fita em um ângulo agudo, rente à superfície da esquadria, para evitar que ela se rompa em pequenos pedaços.

Risco de dano: Não utilize secadores térmicos industriais em potência máxima, pois o calor excessivo pode deformar o plástico. É proibido o uso de espátulas metálicas ou facas, que causam riscos profundos no material.

Limpeza de resíduos adesivos

Após a retirada da película, podem persistir resíduos amarelados. Como soluções com sabão não são eficazes para este tipo de sujeira, deve-se utilizar agentes que dissolvam a cola sem agredir o PVC:

Álcool Isopropílico: Umedeça um pano de microfibra, pressione sobre a mancha por 1 a 2 minutos e remova a cola. Este método preserva a estrutura do PVC.

Umedeça um pano de microfibra, pressione sobre a mancha por 1 a 2 minutos e remova a cola. Este método preserva a estrutura do PVC. White Spirit: Passe sobre a sujeira sem deixar o produto agir por longos períodos. Requer teste prévio em uma área discreta.

Restrições e compatibilidade

Para evitar a degradação irreversível do perfil de PVC, evite os seguintes itens:

Solventes agressivos: Acetona, solvente 646 e gasolina destroem a camada de brilho, tornando o plástico poroso.

Acetona, solvente 646 e gasolina destroem a camada de brilho, tornando o plástico poroso. Abrasivos: Esponjas de aço e pós de limpeza criam microfissuras que fazem a janela perder a brancura.

Esponjas de aço e pós de limpeza criam microfissuras que fazem a janela perder a brancura. Compostos clorados: Podem causar o amarelamento ou a alteração da cor do perfil.

Cuidados com perfis coloridos ou laminados

Em janelas com textura de madeira ou cores específicas, a cautela deve ser maior, pois a película decorativa é mais sensível ao calor que o PVC branco. Nestes casos, utilize a temperatura mínima do secador e realize testes de compatibilidade de qualquer produto de limpeza em áreas ocultas.

A tarefa é finalizada quando o perfil é limpo com um pano úmido para remover quaisquer resíduos químicos remanescentes.