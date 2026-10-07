laundry stripping: técnica revela segredos de lavagem nunca vistos

O laundry stripping é um método de imersão profunda utilizado para remover resíduos acumulados em fibras têxteis que não saem em lavagens convencionais. O processo foca na eliminação de excessos de detergente, amaciante, minerais de água dura e gordura corporal que tornam as toalhas rígidas ou deixam lençóis com odor e tonalidade acinzentada.

Photo: Pravda.ru by Нина Захарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Замачивание белой ткани

Materiais compatíveis

Este método é indicado apenas para itens que suportam água quente e possuem tecidos resistentes, como:

Toalhas e fronhas com cores firmes;

Edredons e capas de edredom de algodão;

Roupas brancas ou claras de tecidos densos.

Método de execução

Para a limpeza, utiliza-se uma solução composta por água quente, bórax (borato de sódio), barrilha (carbonato de sódio) e detergente em pó, na proporção de 1:1:2.

Passo a passo:

Preparação da solução: Encher a banheira ou um recipiente grande com água muito quente. Dissolver ¼ de xícara de bórax, ¼ de xícara de barrilha e ½ xícara de detergente em pó, mexendo até a completa dissolução. Imersão: Mergulhar as peças (que já devem estar lavadas) na solução. Deixar de molho até que a água esfrie completamente, o que geralmente requer no mínimo quatro horas. Mexer as peças periodicamente para facilitar a saída dos resíduos. Finalização: Escorrer a água, torcer as peças e colocá-las na máquina de lavar para um ciclo completo, sem adicionar novos produtos. Caso não haja tempo, realizar ao menos o ciclo de enxágue e centrifugação. Secar as peças sem o uso de folhas amaciantes.

Riscos de dano e limitações

O uso de água em alta temperatura e a composição química agressiva podem comprometer a estrutura das fibras ou causar a perda de cor. Portanto, o método não deve ser aplicado em tecidos delicados, peças coloridas sensíveis ou materiais propensos a encolhimento. Em tecidos coloridos, a água turva resultante do processo pode indicar a saída do corante da peça, e não a remoção de sujeira.

Critérios de prevenção e manutenção

Para evitar o acúmulo de resíduos e dispensar a necessidade de limpezas profundas, recomenda-se:

Dosagem: Seguir rigorosamente a quantidade de detergente e amaciante indicada pelo fabricante para evitar resíduos pegajosos.

Seguir rigorosamente a quantidade de detergente e amaciante indicada pelo fabricante para evitar resíduos pegajosos. Capacidade da máquina: Não sobrecarregar o tambor, garantindo espaço para a movimentação das peças e a eficiência do enxágue.

Não sobrecarregar o tambor, garantindo espaço para a movimentação das peças e a eficiência do enxágue. Enxágue extra: Adicionar um ciclo de enxágue caso seja detectada espuma no vidro da máquina ou sensação de "sabão" no tecido.

Adicionar um ciclo de enxágue caso seja detectada espuma no vidro da máquina ou sensação de "sabão" no tecido. Separação: Lavar roupas de trabalho fortemente sujas separadamente de roupas de cama.

Como alternativa menos agressiva para manter a maciez e o frescor, pode-se adicionar pequenas quantidades de barrilha diretamente na lavagem convencional, conforme as instruções da embalagem.