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laundry stripping: técnica revela segredos de lavagem nunca vistos

Casa & Imóveis

O laundry stripping é um método de imersão profunda utilizado para remover resíduos acumulados em fibras têxteis que não saem em lavagens convencionais. O processo foca na eliminação de excessos de detergente, amaciante, minerais de água dura e gordura corporal que tornam as toalhas rígidas ou deixam lençóis com odor e tonalidade acinzentada.

Замачивание белой ткани
Photo: Pravda.ru by Нина Захарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замачивание белой ткани

Materiais compatíveis

Este método é indicado apenas para itens que suportam água quente e possuem tecidos resistentes, como:

  • Toalhas e fronhas com cores firmes;
  • Edredons e capas de edredom de algodão;
  • Roupas brancas ou claras de tecidos densos.

Método de execução

Para a limpeza, utiliza-se uma solução composta por água quente, bórax (borato de sódio), barrilha (carbonato de sódio) e detergente em pó, na proporção de 1:1:2.

Passo a passo:

  1. Preparação da solução: Encher a banheira ou um recipiente grande com água muito quente. Dissolver ¼ de xícara de bórax, ¼ de xícara de barrilha e ½ xícara de detergente em pó, mexendo até a completa dissolução.
  2. Imersão: Mergulhar as peças (que já devem estar lavadas) na solução. Deixar de molho até que a água esfrie completamente, o que geralmente requer no mínimo quatro horas. Mexer as peças periodicamente para facilitar a saída dos resíduos.
  3. Finalização: Escorrer a água, torcer as peças e colocá-las na máquina de lavar para um ciclo completo, sem adicionar novos produtos. Caso não haja tempo, realizar ao menos o ciclo de enxágue e centrifugação. Secar as peças sem o uso de folhas amaciantes.

Riscos de dano e limitações

O uso de água em alta temperatura e a composição química agressiva podem comprometer a estrutura das fibras ou causar a perda de cor. Portanto, o método não deve ser aplicado em tecidos delicados, peças coloridas sensíveis ou materiais propensos a encolhimento. Em tecidos coloridos, a água turva resultante do processo pode indicar a saída do corante da peça, e não a remoção de sujeira.

Critérios de prevenção e manutenção

Para evitar o acúmulo de resíduos e dispensar a necessidade de limpezas profundas, recomenda-se:

  • Dosagem: Seguir rigorosamente a quantidade de detergente e amaciante indicada pelo fabricante para evitar resíduos pegajosos.
  • Capacidade da máquina: Não sobrecarregar o tambor, garantindo espaço para a movimentação das peças e a eficiência do enxágue.
  • Enxágue extra: Adicionar um ciclo de enxágue caso seja detectada espuma no vidro da máquina ou sensação de "sabão" no tecido.
  • Separação: Lavar roupas de trabalho fortemente sujas separadamente de roupas de cama.

Como alternativa menos agressiva para manter a maciez e o frescor, pode-se adicionar pequenas quantidades de barrilha diretamente na lavagem convencional, conforme as instruções da embalagem.

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