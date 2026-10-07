laundry stripping: técnica revela segredos de lavagem nunca vistos

O laundry stripping é um método de imersão profunda utilizado para remover resíduos acumulados em fibras têxteis que não saem em lavagens convencionais. O processo foca na eliminação de excessos de detergente, amaciante, minerais de água dura e gordura corporal que tornam as toalhas rígidas ou deixam lençóis com odor e tonalidade acinzentada.
Este método é indicado apenas para itens que suportam água quente e possuem tecidos resistentes, como:
Para a limpeza, utiliza-se uma solução composta por água quente, bórax (borato de sódio), barrilha (carbonato de sódio) e detergente em pó, na proporção de 1:1:2.
Passo a passo:
O uso de água em alta temperatura e a composição química agressiva podem comprometer a estrutura das fibras ou causar a perda de cor. Portanto, o método não deve ser aplicado em tecidos delicados, peças coloridas sensíveis ou materiais propensos a encolhimento. Em tecidos coloridos, a água turva resultante do processo pode indicar a saída do corante da peça, e não a remoção de sujeira.
Para evitar o acúmulo de resíduos e dispensar a necessidade de limpezas profundas, recomenda-se:
Como alternativa menos agressiva para manter a maciez e o frescor, pode-se adicionar pequenas quantidades de barrilha diretamente na lavagem convencional, conforme as instruções da embalagem.
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A eficácia da decomposição e a supressão de colônias bacterianas dependem da profundidade de inserção das folhas no canteiro.