Mantendo a beleza: a crucial limpeza de fachadas em MDF e PVC

Fachadas de cozinha com acabamento fosco, sejam elas em película de PVC ou MDF pintado, exigem cuidados específicos por serem mais sensíveis a impactos mecânicos e agentes químicos do que as superfícies brilhantes. O erro na limpeza pode causar microarranhões ou a formação de manchas polidas (áreas brilhantes) irreversíveis.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Современная кухня-гостиная с панорамным видом

Materiais e ferramentas adequadas

Para evitar danos à estrutura do material, utilize exclusivamente panos macios e que não soltem fiapos, como a microfibra ou a flanela. O uso de esponjas com lado abrasivo, escovas ou palhas de aço é proibido, pois comprometem a textura fosca instantaneamente.

É recomendável utilizar um pano dedicado apenas às fachadas. O uso de esponjas empregadas na lavagem de louças é contraindicado, pois resíduos de gordura e alimentos podem ser espalhados pela superfície do móvel.

Método de limpeza

O processo deve seguir a ordem de intensidade para evitar desgaste desnecessário:

1. Limpeza leve: Utilize um pano úmido com água morna. Este passo é suficiente para remover poeira e marcas recentes de dedos.

2. Limpeza de resíduos: Caso a água não seja suficiente, utilize sabão líquido neutro ou detergente suave. O produto deve ser aplicado diretamente no pano, e não sobre a superfície do móvel. Após a remoção da sujeira, passe um pano úmido com água limpa para remover resíduos de sabão.

3. Remoção de manchas difíceis: Para gordura acumulada, vinho ou pigmentos fortes (como a cúrcuma), aplique a técnica de compressa: pressione o pano com solução detergente sobre a mancha por 10 a 15 minutos para amolecer a sujeira antes de removê-la suavemente. Em superfícies texturizadas, realize os movimentos acompanhando a direção dos veios do material.

Riscos e restrições químicas

Certos componentes químicos reagem negativamente com o acabamento fosco e devem ser evitados:

Pós abrasivos (incluindo bicarbonato de sódio): Causam microarranhões que eliminam o efeito fosco.

Causam microarranhões que eliminam o efeito fosco. Solventes agressivos (acetona, álcool): Podem destruir a estrutura do revestimento ou causar o descolamento da película.

Podem destruir a estrutura do revestimento ou causar o descolamento da película. Ácidos e álcalis (vinagre, produtos químicos fortes): Podem causar manchas permanentes e queimaduras químicas no material.

Finalização e critério de resultado

A etapa final consiste em secar as superfícies com uma microfibra seca. Este passo elimina manchas de água e evita a deposição de calcário proveniente da água da rede.

O resultado esperado é a manutenção da textura fosca uniforme em toda a extensão do móvel, sem a presença de manchas brilhantes ou marcas de escorrimento.