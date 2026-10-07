Como remover manchas e película orgânica da banheira com alvejante de oxigênio

Acúmulos de resíduos orgânicos, como amarelamento, película cinzenta e manchas alaranjadas, concentram-se frequentemente nas bordas e na zona do ralo de banheiras, criando camadas que a lavagem comum não remove.
A eficácia e a segurança do método dependem do material da superfície:
Para remover a película de sabão e depósitos orgânicos sem a necessidade de fricção excessiva, utiliza-se a consistência de pasta para garantir a aderência do produto à superfície.
Preparação da mistura:
Aplicação e remoção:
Para evitar que o produto escorra das paredes laterais da banheira, utilize a técnica de compressa:
Não misture o alvejante de oxigênio com produtos à base de cloro, vinagre ou outros agentes químicos domésticos, devido ao risco de reações químicas perigosas.
O tempo de exposição não deve exceder 15 minutos. Em casos de sujeira antiga e persistente, recomenda-se repetir o processo após alguns dias em vez de prolongar o tempo de ação do produto na superfície.
O resultado é a recuperação da brancura visual da peça, removendo a película cinzenta sem danificar a estrutura do esmalte por abrasão.
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A eficácia da decomposição e a supressão de colônias bacterianas dependem da profundidade de inserção das folhas no canteiro.