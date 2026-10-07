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Como remover manchas e película orgânica da banheira com alvejante de oxigênio

Casa & Imóveis

Acúmulos de resíduos orgânicos, como amarelamento, película cinzenta e manchas alaranjadas, concentram-se frequentemente nas bordas e na zona do ralo de banheiras, criando camadas que a lavagem comum não remove.

Молодая женщина в ванне
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Молодая женщина в ванне

Materiais compatíveis e riscos

A eficácia e a segurança do método dependem do material da superfície:

  • Ferro fundido e aço esmaltados: O método é adequado, pois a reação química é menos agressiva ao esmalte do que o uso de escovas rígidas ou pós abrasivos.
  • Acrílico: Requer cautela. Como muitos fabricantes proíbem o uso de produtos alcalinos ou em pó, é indispensável testar a mistura em uma pequena área invisível antes da aplicação total.

Método da pasta de alvejante de oxigênio

Para remover a película de sabão e depósitos orgânicos sem a necessidade de fricção excessiva, utiliza-se a consistência de pasta para garantir a aderência do produto à superfície.

Preparação da mistura:

  1. Coloque 5 colheres de sopa de alvejante de oxigênio em pó em um recipiente.
  2. Adicione água morna gradualmente, mexendo até obter uma pasta espessa e úmida.

Aplicação e remoção:

  1. Distribua a pasta com uma esponja macia sobre as áreas mais sujas, formando uma camada fina e uniforme.
  2. Deixe agir por 10 a 15 minutos. O produto não deve secar completamente na superfície para facilitar a remoção.
  3. Passe a esponja novamente sobre a superfície e enxágue abundantemente com água corrente.

Tratamento de superfícies verticais

Para evitar que o produto escorra das paredes laterais da banheira, utilize a técnica de compressa:

  1. Aplique a pasta em tiras de papel toalha.
  2. Fixe o papel úmido sobre a mancha por 10 minutos para manter o contato do produto com a sujeira.
  3. Remova o papel e enxágue com água.

Restrições de segurança

Não misture o alvejante de oxigênio com produtos à base de cloro, vinagre ou outros agentes químicos domésticos, devido ao risco de reações químicas perigosas.

O tempo de exposição não deve exceder 15 minutos. Em casos de sujeira antiga e persistente, recomenda-se repetir o processo após alguns dias em vez de prolongar o tempo de ação do produto na superfície.

O resultado é a recuperação da brancura visual da peça, removendo a película cinzenta sem danificar a estrutura do esmalte por abrasão.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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