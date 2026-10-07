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Como lavar meias corretamente: a importância de lavar do avesso

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A eficácia da lavagem de meias depende da exposição da superfície contaminada à ação do detergente e do atrito mecânico. Como as faces interna e externa do material acumulam resíduos diferentes, o método de lavagem deve considerar a natureza de cada sujeira.

Мальчик сушит носки и ботинки в летнем лагере
Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Мальчик сушит носки и ботинки в летнем лагере

Higienização da parte interna

A face interna das meias retém suor e células mortas da pele, provenientes das glândulas sudoríparas dos pés. Esse acúmulo favorece a proliferação de bactérias e fungos, resultando em odores desagradáveis.

Quando a meia é lavada do lado direito, a superfície interna fica retraída, dificultando a penetração da água e do sabão. Ao virar as meias do avesso, a parte interna fica exposta ao fluxo direto da água e ao atrito do tambor da máquina, removendo os resíduos orgânicos e neutralizando o odor.

Preservação da face externa

A face externa, que contém cores, estampas e a elasticidade do material, sofre desgaste por fricção contra outras peças de roupa durante o ciclo de lavagem. Esse atrito causa a formação de bolinhas (pilling) e o desbotamento do tecido.

Lavar as meias do avesso protege a aparência externa, reduzindo o desgaste do desenho e prolongando a vida útil do material.

Tratamento de resíduos específicos

Pelos e fibras: Meias que acumulam pelos de animais ou fios no exterior devem ser sacudidas antes de serem viradas para evitar que esses resíduos fiquem presos nas fibras durante a lavagem.

Manchas visíveis: Em casos de sujeira pesada ou manchas de gordura na face externa, deve-se realizar a pré-lavagem: aplicar detergente líquido sobre a mancha ou lavar a peça do lado direito para remover a sujeira superficial antes de prosseguir com a lavagem do avesso.

Secagem e conservação

Para evitar a perda de elasticidade, as meias devem ser secas em varal ou suportes, mantendo-se do avesso.

Riscos de dano:

  • Secadoras: O ar quente e a rotação excessiva podem danificar as fibras elásticas, fazendo com que a meia laceie e escorregue do pé.
  • Exposição solar: O contato prolongado com raios ultravioletas degrada o elastano do tecido.

A tarefa é concluída quando a peça está seca, sem odores residuais e com a elasticidade preservada.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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