Troca de azulejos por pedra natural: exige nova sequência de nivelamento e adesão

A decisão de substituir o revestimento do backsplash da cozinha — tradicionalmente feito de cerâmica ou azulejos do tipo "metrô" — por lâminas de pedra natural, como a pele de ardósia, altera a lógica de preparação da superfície e a proteção contra calor e gordura.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Самозалечивающаяся керамика

O material e a finalidade construtiva

A pele de ardósia é um corte ultrafino de rocha natural, com espessura entre 1,5 e 2,5 mm. Para viabilizar o uso como revestimento, a face posterior do mineral é armada com fibra de vidro e resina poliéster. Essa composição transforma a pedra em um material flexível e leve (1,4 a 1,8 kg/m²), permitindo a aplicação em superfícies curvas, colunas ou paredes de drywall sem a necessidade de cortes complexos.

Preparação da base e раскроя

Diferente de placas rígidas de porcelanato, a elasticidade da lâmina de ardósia faz com que ela replique qualquer irregularidade do substrato. A sequência de preparação exige:

Limpeza total de poeira, óleos e resíduos.

Nivelamento de depressões superiores a 2 mm com massa cimentícia.

Aplicação de primer de profundidade para garantir a adesão.

Quanto ao corte, o material dispensa cortadoras a úmido. O ajuste é feito com serra circular manual ou serra tico-tico (lâmina para metal), com acabamento final nas bordas utilizando lixa de grão P180.

Execução e fixação

Devido às vibrações de eletrodomésticos e oscilações térmicas da cozinha, a ligação entre a parede e a pedra deve ser feita com adesivos elásticos, preferencialmente à base de polímeros MS ou poliuretano.

A sequência de instalação consiste na aplicação do adesivo com espátula dentada (dentes de 3-4 mm), seguida pela pressão da folha contra a parede e a passagem de um rolo de borracha rígido para eliminar vazios. As folhas são encostadas lateralmente para simular uma superfície monolítica sem juntas de rejunte.

Tratamento de porosidade e proteção térmica

A ardósia é um material poroso. Para evitar que gordura e óleos penetrem na rocha, a superfície deve receber a aplicação de verniz de poliuretano bicomponente à base de água ou impregnação hidrofóbica, permitindo a higienização com esponja e sabão.

O trade-off da zona de cocção

Existe um conflito técnico na área adjacente ao fogão: o calor intenso pode ressecar as resinas de poliéster do revestimento. Para resolver essa limitação sem abrir mão da estética da pedra, a solução é a instalação de um escudo de vidro temperado "optiwhite" de 6 mm.

O vidro é fixado por suportes pontuais de aço, mantendo um pequeno afastamento da parede. Esse sistema cria uma barreira física contra o calor direto e respingos, preservando a integridade da lâmina de pedra enquanto mantém a visibilidade do material.