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Tule fica cinza na janela: ácido cítrico dissolve sais sem agredir as fibras

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O tule branco acumula resíduos distintos dependendo do ambiente: gordura na cozinha, poeira nos quartos e amarelamento provocado pela exposição solar. Esse aspecto acinzentado ou amarelado é causado pelo acúmulo de micropartículas de sujeira e sais de dureza da água, que formam uma película sobre as fibras.

Воздушный тюль на солнце
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Воздушный тюль на солнце

Para remover esses depósitos minerais e recuperar a cor sem o uso de produtos agressivos, utiliza-se o ácido cítrico como agente solvente.

Método de lavagem com ácido cítrico

A aplicação deve seguir uma sequência rigorosa para evitar danos à estrutura delicada do tecido:

1. Preparação: Sacuda o tule seco antes de colocá-lo na máquina para remover a poeira superficial, evitando que ela se transforme em lama durante o ciclo.

2. Carregamento: Coloque o tecido estendido no tambor. Adicione 1 colher de sopa de ácido cítrico. Não utilize sabão em pó nem amaciante neste processo.

3. Ciclo: Selecione o programa "Lavagem Delicada" com temperatura entre 30 e 40 °C.

4. Centrifugação: Desative a centrifugação ou configure-a para o nível mínimo para evitar vincos profundos no tecido.

Finalização e secagem

Para dispensar o uso do ferro de passar, retire o tule da máquina imediatamente após o término do ciclo. Sacuda a peça úmida e pendure-a diretamente no varão; o peso do próprio tecido promove o alinhamento das fibras durante a secagem. Manter o tecido amontoado no tambor ou em bacias aumenta a formação de vincos.

Limites de compatibilidade e riscos

O uso de ácido cítrico não é universal e apresenta riscos dependendo da composição do material:

Teste de segurança: Em tecidos de composição desconhecida ou desgastados, dissolva uma colher de chá de ácido cítrico em um copo de água. Aplique em um canto do tule e aguarde 10 minutos. Prossiga apenas se a estrutura das fibras permanecer inalterada.

Contraindicações químicas: Não misture ácido cítrico com alvejantes clorados, pois a reação química pode danificar permanentemente as fibras.

Materiais incompatíveis: Este método não deve ser aplicado em peças que contenham:

  • Fios metalizados (lurex);
  • Bordados coloridos complexos;
  • Strass ou miçangas coladas;
  • Revestimentos ou sprays especiais.

Em casos de sujeira extrema, não aumente a dosagem do produto; a recomendação é repetir o procedimento suave após um intervalo.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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