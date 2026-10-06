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Lava-louças falhando em momentos críticos: o acúmulo invisível trava o desempenho total

Casa & Imóveis

A manutenção de máquinas de lavar louça antes de períodos de uso intenso, como festas e jantares sazonais, foca na remoção de resíduos que comprometem a eficiência da lavagem e causam odores.

Посудомоечная машина с посудой
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Посудомоечная машина с посудой

Mesmo com o uso de detergentes e água quente, a máquina acumula restos de comida, gorduras, depósitos minerais e resíduos de sabão. Esses elementos se concentram no filtro, na borracha de vedação da porta e nos canais de distribuição de água, podendo obstruir a saída dos jatos.

Limpeza do filtro e componentes mecânicos

A manutenção profunda começa com a remoção da cesta inferior para acessar o filtro. O componente deve ser retirado e lavado sob água corrente. Caso haja partículas de comida ou gordura presas na rede, utilize uma escova de dentes macia para removê-las antes de reinstalar a peça.

Em seguida, inspecione as braçadeiras (braços aspersores). Verifique se os orifícios de saída de água estão obstruídos por resíduos alimentares ou minerais. A remoção dessas sujeiras deve seguir as instruções específicas do fabricante do aparelho.

Higiene da porta e vedação

Limpe a parte interna da porta utilizando um pano de microfibra úmido ou esponja. Foque nas bordas, no compartimento de detergente e, principalmente, na borracha de vedação, onde a sujeira costuma se acumular. Para remover resíduos incrustados na borracha, utilize água morna com sabão e uma escova de dentes macia.

Ciclo de limpeza química

Após a remoção mecânica da sujeira, realize um ciclo de lavagem vazio utilizando um produto limpador específico para máquinas de lavar louça. Esse agente atua na decomposição de gorduras, minerais e resíduos de detergente remanescentes.

A aplicação do produto deve seguir rigorosamente as instruções do rótulo, observando se o agente exige que a máquina esteja totalmente vazia ou se permite a presença de louças durante o processo.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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