Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Estacas de plantas: a influência do ângulo do corte e do substrato no enraizamento
Ombros marcados e linhas rígidas: a mudança estrutural que alterou o status da malharia
Lava-louças falhando em momentos críticos: o acúmulo invisível trava o desempenho total
Tabagismo aumenta em 1,5 vez o risco de nódulos malignos via inflamação crônica
Bebidas com adoçantes resultam em perda de peso equivalente ao consumo de água
Cirurgia robótica de quadril e joelho não traz vantagem clínica superior ao método tradicional
Slow hair: a mudança da correção diária para a aceitação da textura
PIB dos EUA cresce 2,2% no 2º trimestre e desafia projeções pessimistas
Galochas urbanas: como transformar a proteção contra a chuva em elemento de design

Gordura grudada em armários de MDF: riscos ignorados pela maioria ao aplicar produtos caseiros

Casa & Imóveis

O acúmulo de gordura em armários de cozinha ocorre quando partículas de óleo se misturam ao vapor e à poeira, criando uma camada aderente. Para a remoção desse resíduo, é fundamental identificar o material do revestimento, pois métodos comuns, como o uso de bicarbonato de sódio, podem causar riscos irreversíveis devido às suas partículas abrasivas, resultando em riscos ou alteração do brilho dos fachos.

Полировка стола
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Полировка стола

Riscos de danos ao revestimento

Superfícies laqueadas, películas foscas e MDF pintado são particularmente vulneráveis. De acordo com fabricantes como EGGER e Bauformat, o uso de abrasivos rígidos, álcool e ácidos fortes pode destruir a estrutura do revestimento. O álcool, especificamente, pode causar o embaçamento do verniz ou a alteração da cor em diversos revestimentos modernos.

Método de remoção para superfícies laminadas

Para revestimentos laminados e resistentes, é possível utilizar uma solução de vinagre branco para dissolver a gordura. O método consiste na mistura de 250 ml de água morna com 100 ml de vinagre de mesa (9%).

A aplicação deve seguir esta sequência para evitar a absorção de umidade nas bordas e juntas, o que causaria o inchamento do material:

1. Teste de compatibilidade: Aplique a solução em uma área pequena e pouco visível. Aguarde a secagem completa para verificar se houve alteração de cor ou brilho.
2. Aplicação: Não borrife a solução diretamente no móvel. Umedeça um pano macio na mistura, torça bem para remover o excesso de líquido e passe sobre a gordura.
3. Tempo de ação: Deixe o produto agir por 1 a 2 minutos para amolecer a gordura. Não permita que a solução ácida permaneça por longos períodos sobre a superfície.
4. Finalização: Remova os resíduos de vinagre com um pano limpo e úmido e, imediatamente após, seque a superfície completamente.

Restrições por material

A escolha do método de limpeza depende exclusivamente do revestimento externo, e não do material interno (MDF ou MDP):

  • Madeira não tratada ou encerada: O uso de vinagre é proibido, pois a acidez destrói a estrutura e a camada protetora.
  • MDF pintado: Deve-se utilizar apenas água morna com detergente neutro (específico para louças).
  • Superfícies laminadas: Permite-se a solução de vinagre, desde que a secagem seja imediata.

O resultado final é a remoção da aderência gordurosa sem a presença de resíduos químicos ou marcas de abrasão na superfície.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Mulher
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Grupo belga Thomas & Piron investe 432 milhões de euros em habitação em Lisboa e Porto
Economia
Grupo belga Thomas & Piron investe 432 milhões de euros em habitação em Lisboa e Porto
Mais populares
Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico

Um predador pouco conhecido nas águas tropicais utiliza táticas surpreendentes para controlar o território e desafiar rivais muito maiores.

Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico
Produtores búlgaros abandonam colheita de uvas por inviabilidade financeira
Produtores búlgaros abandonam colheita de uvas por inviabilidade financeira
Novo Jetour G700 2027 estreia na China equipado com motor híbrido plug-in de 904 cavalos de potência
Calça cigarrete surge como tendência para o outono de 2026
Selecionador e jogadores tentam reconduzir Cristiano Ronaldo para o jogo de adeus. Ele está em silêncio Pravda.Ru Jornal
Jeep Cherokee 2027 Trailhawk: redução e bloqueios mecânicos superam rivais, mas tamanho limita trilhas estreitas
O ponto crítico do vaso sanitário que a maioria das pessoas esquece de limpar
Barreiras físicas e vigilância periódica previnem ninhos no telhado
Barreiras físicas e vigilância periódica previnem ninhos no telhado
últimos materiais
Gordura grudada em armários de MDF: riscos ignorados pela maioria ao aplicar produtos caseiros
Tabagismo aumenta em 1,5 vez o risco de nódulos malignos via inflamação crônica
Bebidas com adoçantes resultam em perda de peso equivalente ao consumo de água
Cirurgia robótica de quadril e joelho não traz vantagem clínica superior ao método tradicional
Slow hair: a mudança da correção diária para a aceitação da textura
PIB dos EUA cresce 2,2% no 2º trimestre e desafia projeções pessimistas
Galochas urbanas: como transformar a proteção contra a chuva em elemento de design
Uzbequistão registra alta de 37% no fluxo de turistas no primeiro trimestre de 2026
Estilo Parisiense: a gestão do investimento sobre a tendência
Mitsubishi Pajero 2025: o retorno do SUV robusto com base na L200
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.