Estas peças não devem ser lavadas em conjunto: 7 erros que arruínam roupa e máquina de lavar

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A separação de roupas para lavar não deve se limitar apenas às cores branco e colorido. A compatibilidade entre materiais, texturas e acessórios é o que determina se as peças serão preservadas ou danificadas durante o ciclo de lavagem.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Toalhas de banho (felpa)

Devido à sua estrutura, as toalhas de felpa possuem necessidades específicas e não devem ser lavadas com roupas comuns.

Riscos: a felpa solta fibras que aderem a tecidos sintéticos e cores escuras. Além disso, zíperes, botões e ganchos de outras roupas podem puxar os fios da toalha, criando irregularidades no tecido. O uso de centrifugações acima de 800 rpm ou a lavagem com peças pesadas que exijam regimes agressivos pode tornar a toalha rígida e compacta.

Método: lavar as toalhas de felpa separadamente, apenas com peças do mesmo material.

Sutiãs com aro

O aro metálico representa um risco tanto para a peça quanto para a máquina de lavar.

Riscos: se a costura estiver fragilizada, o aro pode sair do lugar, podendo rasgar outras roupas, prender-se nos furos do tambor ou danificar a própria máquina. A lavagem inadequada também deforma as taças, o preenchimento push-up e as alças elásticas.

Método: verificar a etiqueta; se indicar apenas lavagem à mão, seguir a instrução. Se a lavagem na máquina for permitida, fechar os ganchos e colocar a peça dentro de um saco de rede para roupas delicadas, utilizando programa suave.

Jeans (Denim)

O denim é um tecido denso, com ferragens metálicas e tendência a soltar tinta, especialmente em peças novas.

Riscos: as costuras grossas e os metais (rebites, botões e zíperes) podem causar puxados em tecidos delicados, como seda, renda ou tricô. Há também o risco de migração de cor para peças claras.

Método: lavar jeans separadamente ou apenas com outras peças de denim. Antes de colocar na máquina, virar a peça do avesso e fechar zíperes e botões para evitar riscos no tambor e desgaste do tecido. No caso de jeans novos e vibrantes, recomenda-se a primeira lavagem à mão para testar a soltura da tinta.

Tecidos delicados (Renda, Seda, Tricô)

Materiais finos ou com bordados são sensíveis à fricção e ao peso de outras peças.

Riscos: o atrito com tecidos grossos danifica as fibras delicadas. Além disso, peças pesadas (como toalhas ou jeans) podem criar desequilíbrio no tambor ao grudarem na parede, causando estiramento ou deformação das peças leves.

Método: utilizar sacos de lavagem específicos para delicados e não misturá-los com peças pesadas. Caso lave uma única peça grande, adicionar alguns itens pequenos para equilibrar a carga no tambor.

Ferragens e Metais

Zíperes, botões e ganchos metálicos atuam como agentes abrasivos dentro da máquina.

Riscos: zíperes abertos podem prender e rasgar tricôs, rendas e a própria felpa das toalhas.

Método: fechar todos os zíperes, botões e ganchos antes da lavagem e virar as peças do avesso. Evitar a lavagem conjunta de tecidos delicados com qualquer peça que possua ferragens metálicas.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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