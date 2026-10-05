O ponto crítico do vaso sanitário que a maioria das pessoas esquece de limpar

Limpar apenas a bacia e o assento do vaso sanitário não garante a higiene do banheiro. O ponto crítico está na junção entre a base do vaso e o piso, onde se acumula resíduos orgânicos que servem de alimento para microrganismos. Se negligenciada, essa área torna-se um foco de bactérias, como a E. coli, que podem ser transportadas para maçanetas, móveis e portas.
Para enfrentar esse problema, o vinagre branco destilado (9%) é um recurso acessível. Por ser ácido, ele dissolve pedras de calcário e depósitos minerais, agindo inclusive em rejuntes porosos e vedações de silicone. Em superfícies cerâmicas, a ação do ácido acético contra micróbios domésticos é comparável à de produtos à base de cloro.
Como aplicar na base e rejuntes:
O vinagre também é útil para remover o anel amarelado (pedra urinária) no interior da bacia. Nesses casos, recomenda-se o método de compressas: molhar panos de viscose em vinagre aquecido, pressioná-los contra a mancha e deixar agir de 30 a 60 minutos (ou até 2 horas em casos graves, sem deixar o pano secar). Após esse período, a crosta amolecida pode ser removida com a escova sanitária.
Condições de uso e frequência: Em residências com uso normal, a desinfecção da base deve ser feita semanalmente. Em locais com maior circulação de pessoas ou com animais de estimação, a frequência deve subir para três vezes por semana.
Riscos e limitações:
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