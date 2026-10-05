O ponto crítico do vaso sanitário que a maioria das pessoas esquece de limpar

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Limpar apenas a bacia e o assento do vaso sanitário não garante a higiene do banheiro. O ponto crítico está na junção entre a base do vaso e o piso, onde se acumula resíduos orgânicos que servem de alimento para microrganismos. Se negligenciada, essa área torna-se um foco de bactérias, como a E. coli, que podem ser transportadas para maçanetas, móveis e portas.

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Photo: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
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Para enfrentar esse problema, o vinagre branco destilado (9%) é um recurso acessível. Por ser ácido, ele dissolve pedras de calcário e depósitos minerais, agindo inclusive em rejuntes porosos e vedações de silicone. Em superfícies cerâmicas, a ação do ácido acético contra micróbios domésticos é comparável à de produtos à base de cloro.

Como aplicar na base e rejuntes:

  • Aplicação: Borrifar abundantemente o vinagre na linha de contato entre a louça e o azulejo, incluindo a área atrás da caixa acoplada.
  • Tempo de espera: Deixar o produto agir de 10 a 15 minutos para que as ligações minerais da sujeira sejam rompidas.
  • Limpeza: Se houver sujeira visível, esfregar os rejuntes com uma escova de cerdas médias.
  • Finalização: Passar um pano úmido ou papel toalha. O odor do vinagre desaparece em cerca de 20 a 30 minutos.

O vinagre também é útil para remover o anel amarelado (pedra urinária) no interior da bacia. Nesses casos, recomenda-se o método de compressas: molhar panos de viscose em vinagre aquecido, pressioná-los contra a mancha e deixar agir de 30 a 60 minutos (ou até 2 horas em casos graves, sem deixar o pano secar). Após esse período, a crosta amolecida pode ser removida com a escova sanitária.

Condições de uso e frequência: Em residências com uso normal, a desinfecção da base deve ser feita semanalmente. Em locais com maior circulação de pessoas ou com animais de estimação, a frequência deve subir para três vezes por semana.

Riscos e limitações:

  • Materiais sensíveis: O vinagre é seguro para porcelanato e azulejos esmaltados, mas não deve entrar em contato com mármore natural ou calcário, pois a acidez pode corroer a pedra.
  • Misturas perigosas: É terminantemente proibido misturar vinagre com água sanitária ou outros alvejantes clorados, pois essa reação libera gás cloro, que é tóxico.
  • Umidade excessiva: Deve-se evitar que excesso de água penetre na base do vaso se a vedação estiver ruim, para evitar infiltrações nas lajes. Por isso, a superfície deve ficar seca após a limpeza.
  • Tempo de contato: Remover o produto imediatamente após a aplicação é um erro; para desinfetar a bacia, a descarga e o botão, o agente de limpeza precisa de 5 a 10 minutos de contato.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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