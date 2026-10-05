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O truque do vinagre branco para eliminar odores impregnados em tecidos

Casa & Imóveis

Lavagens comuns nem sempre removem o cheiro forte de suor e a sensação de umidade acumulada em meias e roupas íntimas. O uso de amaciantes perfumados apenas mascara o problema, sem eliminar a causa do odor impregnado nas fibras.

Женщина развешивает сухое белье на сушилке в комнате
Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Женщина развешивает сухое белье на сушилке в комнате

Para neutralizar esses cheiros, utilize vinagre branco comum. O ácido acético presente no produto atua sobre os compostos orgânicos e resíduos de minerais da água dura que prendem os odores ao tecido. O vinagre não substitui o sabão em pó, funcionando como um auxílio para preparar as fibras para a limpeza principal.

Esse método ajuda a dissolver resíduos de detergentes acumulados que deixam as peças rígidas. Além disso, a criação de um ambiente ácido nas fibras reduz a quantidade de micróbios, potencializando a lavagem.

Como fazer:

  • Aplicação: Borrifar vinagre branco nas áreas críticas da roupa. O tecido deve ficar levemente úmido, sem ficar totalmente encharcado.
  • Tempo de espera: Deixar as peças descansarem com o produto por 10 a 15 minutos antes de ligar a máquina.
  • Lavagem: Colocar as roupas no tambor e lavar no ciclo habitual, usando o sabão de sua preferência.
  • Secagem: Secar as peças naturalmente ao ar livre ou na secadora.

O processo remove o odor de mofo e devolve a maciez ao tecido. Vale ressaltar que o vinagre serve para a limpeza e neutralização de cheiros, não sendo um desinfetante completo nem um substituto para o detergente principal.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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