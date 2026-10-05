Bordas de PVC: o detalhe de 2 mm que evita que o móvel estrague

Vapor, gotas nas laterais e condensação agem silenciosamente sobre os móveis do banheiro. Escolher um armário ou gabinete costuma ser um risco: muitas vezes, fachadas caras de madeira maciça deterioram mais rápido que o plástico barato se a física dos materiais e a instalação forem ignoradas.

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MDP vs MDF: a diferença real

O MDP comum tem vida curta em banheiros. Mesmo as versões rotuladas como "resistentes à umidade" possuem apenas uma impregnação de parafina que retarda, mas não impede, a absorção de água. Em contato constante com a umidade, esse material pode inchar até 14% em apenas 24 horas. O ponto crítico é o acabamento das bordas: se a fita de PVC tiver menos de 2 mm, a água penetrará no miolo em cerca de um mês de uso.

O MDF é mais denso e resistente. As placas com a marcação HMR são projetadas para ambientes com umidade de até 85%. No entanto, a qualidade tem um custo: gabinetes em MDF HMR raramente custam menos de 25 mil rublos.

O risco da madeira maciça

Carvalho ou freixo natural trazem sofisticação, mas são instáveis no banheiro. A madeira altera seu volume conforme a variação de umidade. Em banheiros sem exaustão potente, as portas começam a empenar entre 8 e 14 meses, surgindo rachaduras, falhas no fechamento e bolhas no folheado.

A durabilidade de bancadas de madeira depende de ventilação forçada. Se o exaustor extrai menos de 120 metros cúbicos de ar por hora, o material tende a degradar. Mesmo o freixo termotratado exige ar seco após cada banho para evitar a deterioração do acabamento.

Instalação de sistemas suspensos

Um gabinete suspenso com cuba gera uma carga de 50 a 60 kg. Um erro comum é utilizar buchas comuns em paredes de concreto celular ou tijolos ocos. A estrutura porosa não suporta esse peso, especialmente sob vibrações ou quando alguém se apoia na cuba. Para esses casos, a solução segura são os chumbadores químicos.

Parâmetro Valor/Referência Resistência MDF HMR Até 85% de umidade Espessura da borda PVC A partir de 2 mm Vida útil da madeira maciça A partir de 8 meses (alta umidade) Aço das dobradiças AISI 304 (não magnético)

Ferragens e o teste do imã

Dobradiças e corrediças são as primeiras a falhar. Aços de baixa qualidade enferrujam em um ano. O ideal é buscar a marcação AISI 304, um aço inoxidável resistente ao vapor e à água clorada. O teste é simples: um imã comum não deve aderir ao metal. Se o imã grudar, trata-se de uma liga que desenvolverá oxidação com o tempo.

Guia rápido de escolha

Qual material é mais confiável?

O melhor equilíbrio entre custo e durabilidade é o MDF HMR com acabamento em esmalte polimérico e todas as bordas vedadas com fitas grossas.

Posso usar móveis comuns no banheiro?

Apenas em banheiros amplos e com ventilação impecável. Em espaços padrão, móveis de MDP comum incham e deformam no primeiro ano.

Quanto dura a madeira maciça?

Com cuidados rigorosos e umidade abaixo de 70%, pode durar até 7 anos. Na prática, deformações e rachaduras no verniz costumam surgir após 12 meses.

O que verificar na hora da compra?

Qualidade das bordas, ausência de lascas no revestimento e o tipo de dobradiças. Se a dobradiça for magnética, ela enferrujará rapidamente.