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Cozinha parece limpa mas fede: resíduos oxidam e liberam cheiro rançoso pela casa

Casa & Imóveis

A percepção de limpeza em uma cozinha pode ser enganosa devido à adaptação olfativa: o cérebro ignora odores constantes, mas visitantes notam imediatamente cheiros desagradáveis provenientes de resíduos orgânicos e oxidação.

Вонь в холодильнике
Photo: NewsInfo.Ru/Open AI by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вонь в холодильнике

Filtros de exaustores e gordura culinária

Partículas de gordura depositam-se em superfícies e, principalmente, nos filtros metálicos do exaustor. Com o tempo, essa camada oxida e, ao ligar o aparelho, o fluxo de ar quente dispersa o odor de óleo rançoso pela casa.

Método de limpeza: Mergulhar as grades metálicas em água quente com bicarbonato de sódio e detergente por 15 a 20 minutos, finalizando com a limpeza via escova.

Ventilação: Manter o exaustor ligado por 15 minutos após o preparo dos alimentos, com a janela do lado oposto do cômodo aberta para direcionar o fluxo de ar.

Ralo da pia e acúmulo orgânico

Resíduos orgânicos acumulam-se nas curvas dos canos e membranas de borracha, criando um odor ácido persistente que não é removido apenas com o fluxo comum de água.

Para trituradores: Adicionar 2 xícaras de gelo e um punhado de sal grosso ao ralo e ligar a água fria para remover mecanicamente a película das paredes e pás.

Para tubulações em geral: Despejar meio copo de bicarbonato de sódio seguido de um copo de vinagre. Após 10 minutos, enxaguar com água fervente para dissolver a obstrução de gordura.

Máquina de lavar louças e esponjas

Em máquinas de lavar louças, ciclos econômicos (abaixo de 50 °C) podem não eliminar gorduras, permitindo a fermentação de resíduos no filtro e nas vedações.

Manutenção da máquina: Executar um ciclo mensal com a máquina vazia na temperatura máxima (70-75 °C) para dissolver depósitos. Manter a porta entreaberta após cada uso para evitar mofo.

Cuidados com a esponja: Devido à porosidade e umidade, a esponja acumula resíduos rapidamente. Para desinfecção imediata, pode-se aquecê-la úmida no micro-ondas por 60 segundos em potência máxima ou tratá-la com uma mistura de sal e vinagre por 15 minutos, enxaguando em seguida.

Critério de substituição: A desinfecção não substitui a troca do material; o prazo ideal de uso da esponja é de 7 a 10 dias.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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