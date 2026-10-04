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Cansaço de ver pelos encravados: o erro comum que destrói a integridade das fibras têxteis

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A remoção de pelos de animais em carpetes é dificultada pela estrutura do material, especialmente em fibras densas ou curtas, onde os pelos se entrelaçam e aderem ao fundo devido à eletricidade estática, tornando o fluxo de ar do aspirador insuficiente para extraí-los.

Кошка и пылесос
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кошка и пылесос

Remoção de pelos em carpetes com pedra-pome

A pedra-pome, devido à sua porosidade e natureza abrasiva, atua capturando as pontas dos pelos e trazendo-os para a superfície do carpete.

Procedimento:

  • Utilize uma pedra-pome limpa e seca.
  • Deslize a pedra sobre pequenas áreas do carpete, movendo-se estritamente em uma única direção.
  • Aplique movimentos leves; não pressione a pedra contra a superfície para evitar danos às fibras do material.
  • Remova os tufos de pelos resultantes manualmente ou com o aspirador.

Risco de dano: A abrasividade da pedra-pome pode danificar revestimentos delicados ou de fibras longas. É indispensável testar o método em uma área pequena e pouco visível antes de aplicar em todo o carpete.

Remoção de pelos em estofados

A pedra-pome não é recomendada para sofás e poltronas, pois o material abrasivo pode causar puxões no tecido ou danificar a trama da Tapeçaria.

Método da esponja úmida:

  • Umedeça levemente uma esponja limpa com água (a esponja deve estar úmida, não encharcada, para evitar manchas no tecido).
  • Passe a esponja sobre o estofado com movimentos curtos.
  • Recolha os rolos de pelos formados manualmente.

Resumo de ferramentas por superfície

A escolha do instrumento depende diretamente do material da superfície para garantir a remoção dos resíduos:

  • Zonas críticas de carpete: Pedra-pome seguida de aspirador para remover pelos profundamente incrustados.
  • Manutenção regular de carpetes: Escova turbo de aspirador para levantar os pelos das fibras.
  • Pisos lisos (laminado ou cerâmica): Microfibra úmida para coletar pelos e poeira sem dispersá-los.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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