Cansaço de ver pelos encravados: o erro comum que destrói a integridade das fibras têxteis

A remoção de pelos de animais em carpetes é dificultada pela estrutura do material, especialmente em fibras densas ou curtas, onde os pelos se entrelaçam e aderem ao fundo devido à eletricidade estática, tornando o fluxo de ar do aspirador insuficiente para extraí-los.
A pedra-pome, devido à sua porosidade e natureza abrasiva, atua capturando as pontas dos pelos e trazendo-os para a superfície do carpete.
Procedimento:
Risco de dano: A abrasividade da pedra-pome pode danificar revestimentos delicados ou de fibras longas. É indispensável testar o método em uma área pequena e pouco visível antes de aplicar em todo o carpete.
A pedra-pome não é recomendada para sofás e poltronas, pois o material abrasivo pode causar puxões no tecido ou danificar a trama da Tapeçaria.
Método da esponja úmida:
A escolha do instrumento depende diretamente do material da superfície para garantir a remoção dos resíduos:
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