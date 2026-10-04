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Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência

Casa & Imóveis

A eficiência de uma máquina de lavar louças depende diretamente da disposição dos itens no interior do aparelho, garantindo que a água e o detergente atinjam todas as superfícies sujas.

Посудомоечная машина с посудой
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Посудомоечная машина с посудой

Preparação e carregamento básico

Antes de colocar a louça na máquina, deve-se raspar os restos de comida dos pratos e utensílios em vez de enxaguá-los sob a torneira. Caso a louça permaneça na máquina por um dia inteiro antes do ciclo, recomenda-se utilizar a função de pré-enxágue.

O critério principal para a organização é evitar que os itens fiquem empilhados ou excessivamente compactados. Embora um toque leve entre as peças seja aceitável, não se deve preencher a cesta de forma apertada, pois isso bloqueia a circulação da água.

Posicionamento por tipo de material e item

Pratos e formas: Devem ser posicionados na prateleira inferior, com a face suja voltada para o centro da máquina, onde a pressão dos jatos costuma ser maior. Panelas e formas de assar devem ser inclinadas para baixo, impedindo que a água fique acumulada no fundo.

Tigelas e bowls: Não devem ser encaixados uns nos outros. A disposição ideal é que a borda de uma tigela apoie na borda inferior da peça à frente, mantendo-as separadas e anguladas em direção aos jatos d'água para evitar a formação de "ninhos" que impeçam a limpeza da parte superior.

Copos e vidros: Devem ser alocados na prateleira superior. Taças devem ser encaixadas entre os dentes de suporte e canecas devem ser posicionadas inclinadas para evitar o acúmulo de água no fundo.

Utensílios de plástico: Devido à leveza, itens plásticos devem ser fixados para evitar que tombem e se encham de água durante o ciclo.

Verificação de obstruções e riscos

Para evitar que a louça permaneça suja, é necessário garantir a rotação livre dos braços aspersores. Itens muito altos ou talheres mal posicionados podem travar a rotação do aspersor. Antes de iniciar o ciclo, recomenda-se girar o aspersor manualmente para verificar se há obstruções.

Além disso, não se deve colocar assadeiras ou formas grandes diretamente à frente do dispensador de detergente, a fim de não impedir a abertura da tampa e a liberação do produto.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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