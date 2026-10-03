Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Perigo à vista: como a lavagem errada pode estragar seu casaco de plumas

Casa & Imóveis

Jaquetas e casacos com enchimento de plumas costumam apresentar sujidades localizadas em áreas de maior atrito, como punhos, golas e bordas de bolsos, enquanto o restante da peça permanece limpo.

Девушка чистит куртку
Photo: Pravda.Ru by Нина Захарова is licensed under publiс domain
Девушка чистит куртку

A lavagem completa de um casaco de plumas oferece riscos à estrutura do enchimento, que pode formar grumos, além de demandar um tempo excessivo de secagem. Para estas áreas específicas, a limpeza localizada é a alternativa indicada.

Riscos da lavagem total em casacos de pluma

O contato excessivo com a água pode remover a camada natural de gordura das plumas, resultando na perda do volume e da capacidade de isolamento térmico do material. A limpeza focalizada preserva a estrutura do enchimento, evita manchas generalizadas no tecido e prolonga a vida útil da camada repelente à água.

Limpeza de punhos e golas

Para este procedimento, utilizam-se sabão em barra (tipo neutro ou multiuso), uma esponja de cozinha nova e água.

Aplicação
Umedeça a esponja com água e aplique o sabão até formar espuma. A esponja deve estar úmida, porém sem gotejar, para evitar que a água penetre profundamente no enchimento de pluma.

Passe a esponja sobre as áreas sujas com movimentos circulares leves. O atrito excessivo pode danificar as fibras sintéticas ou causar desgaste na cor do tecido. Deixe o composto agir por 5 a 7 minutos para que a gordura seja decomposta.

Remoção do resíduo
Para evitar manchas esbranquiçadas após a secagem, utilize um pano de microfibra ou flanela limpa. Em vez de esfregar, pressione o pano sobre a espuma para absorvê-la, enxaguando e torcendo o pano frequentemente. O objetivo é remover o sabão sem permitir que a umidade atinja as camadas internas da peça.

Secagem
Se houver necessidade de uso imediato, utilize um secador de cabelo no modo frio ou morno. O fluxo de ar quente pode derreter fibras sintéticas finas ou danificar membranas técnicas. Mantenha a distância de 20 a 30 cm da superfície e movimente o aparelho continuamente.

Compatibilidade e Precauções

Tecidos com brilho intenso (glaceados) ou cores vibrantes podem reagir de forma distinta ao sabão. Antes de aplicar o método nas áreas visíveis, realize um teste em uma parte discreta da peça, como a parte interna da bainha ou o forro.

A tarefa é concluída quando a espuma é totalmente removida e o tecido recupera a aparência original sem a presença de manchas esbranquiçadas ou alterações na cor.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Tecnologia e Gadgets
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Civic Type R mais potente: ajustes no conforto redefinem o uso diário nos EUA
Carros
Civic Type R mais potente: ajustes no conforto redefinem o uso diário nos EUA
Maradona vai à China, ironiza Pelé, elogia Fidel e chama Bush de assassino
Mundo
Maradona vai à China, ironiza Pelé, elogia Fidel e chama Bush de assassino
Mais populares
Jeans-joggers: a transição da armadura urbana para o conforto doméstico

A simulação visual do brim em tecidos maleáveis substitui a compressão dos jeggings pela amplitude de cortes barrel e pernas largas.

Jeans-joggers: a transição da armadura urbana para o conforto doméstico
Segmento vazio até agora: Kia preenche lacuna com EV4 GT abaixo de 1,5 metro
Segmento vazio até agora: Kia preenche lacuna com EV4 GT abaixo de 1,5 metro
Civic Type R mais potente: ajustes no conforto redefinem o uso diário nos EUA
Tendências de inverno 2026/27: a nova estrutura dos casacos define a estética das ruas
EUA suspendem serviços consulares em todo o Brasil devido a preocupações com a segurança Pravda.Ru Jornal
Broche migra do blazer: acessório redefine proporção e foco do look
EUA redirecionam US$ 52 milhões em ajuda militar da Europa e Oriente Médio para a América Latina
Tesla Model 3 2027 revelado na China: a atualização inesperada transforma o uso do veículo
Tesla Model 3 2027 revelado na China: a atualização inesperada transforma o uso do veículo
últimos materiais
O fim do domínio dos utilitários atuais: a BMW prepara uma ofensiva que deixará concorrentes em xeque
O ponto de encontro entre a bota e o jeans: a geometria da proporção
Perigo à vista: como a lavagem errada pode estragar seu casaco de plumas
Análise de amostras do asteroide Bennu revela composição isotópica híbrida
Estrutura magmática na face oculta da Lua sugere dínamo ativo há 4,2 bilhões de anos
Poda da framboesa remontante: corte total no outono elimina refúgios de pragas
Eixo da Terra em movimento: padrões antigos de inundações revelam quatro episódios acelerados
Cães sofrem em viagens longas: paredes sólidas limitam visão e reduzem estresse
Gatos passam a defecar fora da caixa por preferências sensoriais
Quiet silver: como a sálvia deixou de ser defeito e virou estética
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.