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Chaleira elétrica: ácido cítrico é a opção indicada para remover depósitos de calcário

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A remoção de resíduos em chaleiras elétricas exige a escolha de um agente químico compatível com a natureza da sujeira para evitar danos ao aparelho.

Очистка чайника лимонной кислотой
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Очистка чайника лимонной кислотой

Identificação do resíduo e compatibilidade química

O acúmulo sólido nas paredes da chaleira é composto por carbonatos de cálcio e magnésio (calcário). Por serem sais, esses depósitos reagem apenas com ácidos.

O uso de bicarbonato de sódio é ineficaz para este fim, pois se trata de uma substância alcalina. O bicarbonato pode remover filmes gordurosos ou amolecer levemente a camada superficial, mas não consegue decompor a estrutura do calcário.

O vinagre, embora seja ácido e dissolva a sujeira, apresenta riscos ao material e ao ambiente: o odor penetra nas partes plásticas do corpo do aparelho e a acidez pode agredir a cobertura metálica do elemento aquecedor e os contatos elétricos.

Método de limpeza com ácido cítrico

O ácido cítrico é a alternativa indicada por ser inodoro e atuar de forma mais suave sobre o metal do que o vinagre, mantendo a eficácia na dissolução dos carbonatos.

Proporção: 1 colher de sopa de ácido cítrico para cada 1 litro de água.

Sequência de ação:

  1. Encha a chaleira com água até dois terços da capacidade e adicione o ácido cítrico.
  2. Leve a solução à fervura e desligue o aparelho imediatamente.
  3. Mantenha o líquido no interior por um período de 30 a 60 minutos para que o ácido penetre nas camadas profundas do resíduo. Em casos de acúmulo crítico, o tempo pode ser estendido por uma noite.
  4. Descarte o líquido.
  5. Se houver resíduos remanescentes, esfregue o fundo com uma esponja macia; a crosta estará fragilizada e sairá sem a necessidade de força mecânica excessiva.
  6. Enxágue a chaleira e realize uma fervura final apenas com água limpa.

Limites e manutenção

Para evitar a corrosão dos elementos aquecedores e a sobrecarga dos materiais, não exceda a dosagem de uma colher de sopa por litro; concentrações maiores não aceleram o processo.

A frequência da limpeza depende da dureza da água: em águas com alta concentração de minerais, o procedimento deve ser feito a cada 1 ou 2 meses. Em sistemas com água filtrada, esse intervalo pode ser maior.

O critério de conclusão da tarefa é a observação visual do fundo e das paredes internas do aparelho, que devem estar isentos de crostas calcárias.

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